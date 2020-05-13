  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İtfaiye eri kaza yapan otomobildeki kuzuya eliyle su içirdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaza yapan araca müdahaleye giden itfaiye ekipleri, otomobil içindeki kuzuyu da kurtararak elleriyle su içirdiler.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:39:45 -
İtfaiye eri kaza yapan otomobildeki kuzuya eliyle su içirdi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kaza yapan araca müdahaleye giden itfaiye ekipleri, otomobil içindeki kuzuyu da kurtararak elleriyle su içirdiler.


Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alaatin Mahallesi’nde meydana geldi.


Henüz belirlenemeyen bir sebepten direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobili ile tarlaya düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri sürücüye müdahale ettiği sırada bagaj kısmında bulunan kuzuyu da fark ederek kurtardı. Sahibinin beslemek için aldığı öğrenilen kuzuya itfaiye erleri elleri ile su içirdi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı