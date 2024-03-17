  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçmişti! Akaryakıt istasyonlarına iki yeni yakıt türü geliyor

Son seçimi bilen Optimar'ın İzmir anketinin sonucu gündemi altüst edecek! Canlı yayında duyurdu

Nijer, büyük şeytana tekmeyi bastı! Anlaşmayı iptal ettiler

Turgut Altınok, Mansur'u fena yakaladı: Londra'dan ev aldınız mı?

Anbean takip ediyorlardı! Selçuk Bayraktar, ABD, İsrail ve Fransa'yı kahredecek gelişmeyi duyurdu

Türkiye ile anlaşan Somali hakkında flaş karar! Afrika ülkesinin dev borcu silindi

Demirtaş'tan skandal Türkiye sözleri

Çin'den Afrika atağı! Kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı

Siyonistler zulmetmeye devam ediyor! 'Durum her dakika daha kötüye gidiyor'

Milyonlar merakla bekliyordu! Başkan Erdoğan'dan emeklilere müjde geldi
Yerel İtfaiye ekipleri sıkışan yavru kediyi böyle kurtardı
Yerel

İtfaiye ekipleri sıkışan yavru kediyi böyle kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-03-17 10:44:00 - 2024-03-17 10:46:03

Bursa’da duvar içerisinde sıkışan yavru kediyi Bursa itfaiyesi kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bir evin duvarı içerisinde kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı balyoz yardımıyla kırdı.

Yavru kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

CHP’li aday DEM’e öyle sözler söyledi ki… Masada kedi sahada kurt!
CHP’li aday DEM’e öyle sözler söyledi ki… Masada kedi sahada kurt!

Siyaset

CHP’li aday DEM’e öyle sözler söyledi ki… Masada kedi sahada kurt!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok
Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

Gündem

Gazzelinin bir kedi kadar değeri yok mu? ‘Katil İbrahim’ var, ‘Katil İsrail’ yok

Şehir alarma geçti: 'Bu kediden uzak durun!'
Şehir alarma geçti: 'Bu kediden uzak durun!'

Dünya

Şehir alarma geçti: 'Bu kediden uzak durun!'

AK Parti'den Türkiye'nin konuştuğu kedi cinayetine ilişkin açıklama!
AK Parti'den Türkiye'nin konuştuğu kedi cinayetine ilişkin açıklama!

Gündem

AK Parti'den Türkiye'nin konuştuğu kedi cinayetine ilişkin açıklama!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23