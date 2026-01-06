İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı! Yangın ihbarına gidilen evde akılalmaz görüntü

Antalya Manavgat'ta ihbar üzerine bir apartmana giden itfaiye ekipleri, gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

Ekipler alarma geçti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen Kavaklı Mahallesi 4606 Sokak adresinde ev yangını ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri alarma geçirdi.

Evde mangal keyfi

İhbarın verildiği adrese gelen itfaiye ekipleri, duman çıkan daireye girdiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Dairede tek başına ikamet ettiği ve dairenin sahibi olduğu bildirilen kişinin odasında yaktığı mangalda et pişirdiğini gören itfaiye ekipler, evin içerisini tamamen kontrol ettikten sonra yanan mangalın üzerindeki etleri aldı, mangalı ise binadan dışarı çıkartıp söndürdü.

Yangının asılsız olduğunu gören sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, evde mangal yaptığı belirtilen şahıs, polisleri görünce hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Binayı yeniden kontrol eden ekipler, olumsuz bir durumun olmadığını belirleyerek olay yerinden ayrıldı.