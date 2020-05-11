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Aktüel

İtfaiye aracının merdivenleri bu kez doğum günü sürprizi için yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 12:33:22 -
İtfaiye aracının merdivenleri bu kez doğum günü sürprizi için yükseldi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde itfaiye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 4 yaşındaki çocuk için sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

Çocukları Göktuğ Pekpak'in 4 yaşına girmesi dolayısıyla sürpriz doğum günü etkinliği hazırlamak isteyen aile, Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp çocuklarının itfaiyeyi çok sevdiğini belirterek, doğum günü için kendilerinden yardım istedi.

Belediye Başkan Osman Türkyılmaz'a bilgi verilmesinin ardından hazırlıklara başlayan ekipler, doğum günü pastası hazırlattı. Sirenler eşliğinde Göktuğ'un oturduğu apartmanın önüne gelen itfaiye ekipleri, doğum günü pastasını itfaiye aracının merdiveni ile 4. kata ulaştırıldı.

Sürpriz karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Göktuğ, kendisi için hazırlanan pastanın üzerindeki mumları üfledi.

Siren seslerini duyan ve yangın olduğunu düşünen mahalle sakinleri de pencere ve balkonlara çıktı. Durumu fark eden komşular, sürpriz doğum gününe alkışlarla destek verdi.

Başkan Türkyılmaz da mutlu gününde Göktuğ'u yalnız bırakmayarak doğum gününü kutladı ve hediye verdi.

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