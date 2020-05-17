İtfaiye 3 yavru kediyi kurtardı

Mersin’in Erdemli ilçesinde 15 katlı yazlık sitenin çatısındaki kedi yavruları itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi’nde bir yazlık sitede kalan vatandaşlar, site çatısındaki güneş enerjisinin metal su kazanı içinden yavru kedi sesi geldiğini fark etti. İçinde su bulunmayan kazanda dayanılmaz sıcağında etkisiyle bağrışan yavru kedilerin kurtarılması için vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine haber verdi. Gelen ihbar üzerine siteye ulaşan ekipler kediler için kurtarma operasyonu başlattı. 3 yavru kedi su kazanının kapak kısmından kurtarma aparatı ile tek tek çıkarıldı. Veterinerde ilk müdahaleleri yapıldığı öğrenilen yavru kediler daha sonra anne kediyle buluşturuldu. Anne kedi ve yavruları duyarlı site sakinleri tarafından sahiplenildi.

Anne kedinin boş su kazanında doğum yaptığı ve dışarıya çıkaramadığı için yavrularının mahsur kaldığı düşünülüyor.