İtbaraklar kimlerdir?
İtbarak nedir? Destan dizisini takip edenler 'İtbarak' ifadesinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, tarihte itbaraklar ne oluyor?
Tarihi dizileri takip edenler sıklıkla o dönemlere ait bilgileri araştırıyor. Destan dizisini izleyenler ise ‘İtbarak nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
İtbaraklar kimlerdir?
Eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, o zamanki Türklerin kuzeybatısında yaşayan "köpek başlı insana benzer yaratıklar". Efsanelere ilk defa "Çok tüylü köpek" manasında geçmiştir. Oğuz Kağan destanlarına göre, "İtbarak'ların yurdu, kuzey-batıya doğru uzanan, karanlık ülkeleri içindeydi. Oğuz Han, İtbarak'lara karşı bir akın yapmış; fakat yenik ayrılıp, dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan, küçük bir adacığa sığınmak zorunda kalmıştır.