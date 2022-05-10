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Yaşam İtbaraklar kimlerdir?
Yaşam

İtbaraklar kimlerdir?

İtbarak nedir? Destan dizisini takip edenler 'İtbarak' ifadesinin ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, tarihte itbaraklar ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:01:00 -
İtbaraklar kimlerdir?

Tarihi dizileri takip edenler sıklıkla o dönemlere ait bilgileri araştırıyor. Destan dizisini izleyenler ise ‘İtbarak nedir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

İtbaraklar kimlerdir?

Eski Türk destanlarında sözü edilen, Türklerin sürekli savaşa tutuştukları, o zamanki Türklerin kuzeybatısında yaşayan "köpek başlı insana benzer yaratıklar". Efsanelere ilk defa "Çok tüylü köpek" manasında geçmiştir. Oğuz Kağan destanlarına göre, "İtbarak'ların yurdu, kuzey-batıya doğru uzanan, karanlık ülkeleri içindeydi. Oğuz Han, İtbarak'lara karşı bir akın yapmış; fakat yenik ayrılıp, dağlar arasındaki bir nehrin ortasında bulunan, küçük bir adacığa sığınmak zorunda kalmıştır.

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