İtalya’ya ihracat hedefi 200 milyon dolar

Mayıs ayında ihracatını yüzde 44 arttırarak Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde ihracat rekortmeni olan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Türk ayakkabı ve saraciye ihracatçılarıyla İtalya seferine çıkıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İtalya’nın Garda şehrinde düzenlenen Expo Riva Schuh Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonu üstlendi. EDDMİB, 10 firma ile İtalya’ya çıkarma yaptı.

Expo Riva Schuh Fuarı’na ilk milli katılım organizasyonunu bu yıl Ocak ayında gerçekleştirdiklerini anlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, bu organizasyonunda olumlu etkisi ile Türkiye’nin İtalya’ya yaptığı ayakkabı ve saraciye ürünleri ihracatının 2019 yılının Ocak – Mayıs döneminde yüzde 18’lik artışla 34 milyon dolara ulaştığını kaydetti.

Expo Riva Schuh Fuarı’nın dünyanın en prestijli fuarlarından biri olduğuna işaret eden Zandar, “İtalya’ya 2018 yılında 111 milyon dolarlık deri ürünleri ihraç etmiştik. İtalya yıllık 10 milyar dolar ayakkabı ve saraciye ürünleri ithal ediyor, hedefimiz 200 milyon dolara ulaşmak. Expo Riva Schuh Fuarı, bu hedefe ulaşmak için bizim için çok önemli bir fırsat” şeklinde konuştu.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı’na dünyanın her tarafından alıcıların geldiğine dikkati çeken Zandar, Garda Fuarı sayesinde sadece İtalya’ya değil, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyaya yaptıkları ayakkabı ihracatını arttırmayı ve yıllık 300 milyon çift ayakkabı ihraç ederek 1 milyar dolar ihracat rakamını aşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Deri ürünleri ihracatında aslan payını ayakkabı aldı

Türkiye, 2018 yılında 1 milyar 667 milyon dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatına imza attı. Deri ürünleri ihracatı 2017 yılında 1 milyar 523 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti. Deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 10 artış gösterdi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2018 yılında Türkiye’nin deri ve deri mamulleri ihracatına 153 milyon dolarlık katkı sağladı.

Deri ürünleri ihracatında ayakkabı ihracatı 888 milyon dolar ile aslan payını alırken, deri konfeksiyon ürünleri 297 milyon dolarlık ihracata imza attı.Türkiye, deri ve postların ihracatından 268 milyon dolar döviz geliri elde ederken, saraciye ürünleri ihracatı 214 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Deri ve deri ürünleri ihracatında Rusya 255 milyon dolarlık tutarla zirvede yer alırken, Almanya 123 milyon dolar ile ikinci büyük ihraç pazarı oldu. İtalya 111 milyon dolarlık Türk deri ve deri ürünleri tercih ederek zirvenin üçüncü basamağının sahibi oldu. Bu ülkeleri; Irak, Fransa, İngiltere, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore takip etti.

Ayakkabı ihracatında Rusya 132 milyon dolarlık tutarla 2018 yılında lider ülke konumuna yükselirken, Irak 83 milyon dolarlık tutarla ikinci sırada yer aldı. Almanya ise; 61 milyon dolarlık Türk ayakkabısı tercih etti.

Garda Expo Riva Schuh Fuarı her yıl iki kez düzenleniyor. Fuara, 40 ülkeden 1.400 civarı firma katılırken, fuarı 12 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.