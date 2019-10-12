İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesinin ardından bölgeden çekilen İtalyanların “Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız” açıklaması, Kıbrıs Rum yönetimini paniğe soktu.

İtalyan enerji şirketi ENI'yi arayan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, "ENI’nin sondaj planlarında bir değişiklik yok” dedi. ENI’nin CEO’su Claudio Descalzi öncesi gün Roma’da gazetecilerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili sorularına, “Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız” karşılığını vermişti. Rum Bakan Lakkotripis, ENI ile temas kurduklarını belirterek, “Sayın Descalzi, şirket personelinin güvenliğine öncelik vereceklerini kastetmiş, yoksa Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarında bir değişiklik yok” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.