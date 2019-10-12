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İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlesinin ardından bölgeden çekilen İtalyanların “Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız” açıklaması, Kıbrıs Rum yönetimini paniğe soktu.

12 Ekim 2019 Cumartesi 09:37
İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu

İtalyan enerji şirketi ENI'yi arayan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, "ENI’nin sondaj planlarında bir değişiklik yok” dedi.

ENI’nin CEO’su Claudio Descalzi öncesi gün Roma’da gazetecilerin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarıyla ilgili sorularına, “Karşımızda savaş gemisi varsa, sondaj yapmayız” karşılığını vermişti.

Rum Bakan Lakkotripis, ENI ile temas kurduklarını belirterek, “Sayın Descalzi, şirket personelinin güvenliğine öncelik vereceklerini kastetmiş, yoksa Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarında bir değişiklik yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 09:37
  1. ENI
  2. Doğu Akdeniz

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  • aliali46 dk önce
    kemo akdenizde herkes var bir Türkiye yok yalanını söylerken iyi miydin

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