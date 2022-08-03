İtalyanlardan Türkiye'ye 1,5 milyar euro ihracat iddiası! İşin arkasından Rusya çıktı

Corriera della Sera gazetesi, Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine dayandırdığı haberde, İtalya'nın haziranda Türkiye'ye 1 milyar 400 milyon euroluk ihracat yaptığını yazdı. Gazete, söz konusu ihracatın son 10 yılda aylık bazda 1 milyar euroyu hiç aşmadığına dikkat çekti.



Haberde, Türk lirasının euro karşısında değer yitirmesinden hareketle bu ülkeye ihracatın düşmesinin bekleneceği, ama verilerin aksi bir tabloya işaret ettiği belirtiliyor. Gazetenin iddiasına göre rakamların ardında, İtalyan şirketlerin Rusya'ya ihracat yapmak için Türkiye'yi transit ülke olarak kullanması var.



İtalyan gazeteciler, Türkiye'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracatın da haziran ayında rekor kırdığına dikkat çekti.



Corriera della sera'nın haberini aktaran Business FM portalı, konuyu Rus-Türk İş Konseyi Direktörü Aleksey Yegarmin'e sordu. Yegarmin, gazetenin iddiasına katılmadığını, İtalyan menşeili ürünlerin Rusya'da daha erişilebilir hale gelmediğini söyledi.



Lojitsik şirketi Optimalnaya Logistika'dan Gerogi Vlastopulo ise Türkiye'nin transit ülke haline geldiği iddiasına katılıyor. Vlastopulo, bütün sektörün aklında "Batı bu işe ne zaman ve nasıl tepki verecek?" sorusunun bulunduğunu söyledi. Ancak lojistik uzmanı, ABD ve AB'nin Türkiye'nin transit rolüne göz yumma olasılığının da bulunduğu görüşünde.



Business FM de İtalya'dan Türkiye'ye, daha sonra da Rusya'ya giden malların tamamının yaptırım kapsamında olmayabileceği olasılığına dikkat çekiyor.

Turkrus