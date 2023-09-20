İtalyanlar Türkiye A Milli takımına bomba haberi duyurdu! Vincenzo Montella için flaş gelişme
Günlerdir ismi Türkiye A Milli takımıyla anılıyordu… İtalyan basını 2021-2023 yılları arasında Süper Lig'de Adana Demirspor'u çalıştıran ve gösterdiği performansla dikkatleri çeken Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Takımı’na üç yıllık imza atacağını resmen duyurdu.
Türkiye A Milli Takımı’nın Alman teknik adamı Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor…
Gelişme süreci henüz devam ederken İtalyanlar sürpriz bir iddia atarak kafaları karıştırdı…
GÖRÜŞMENİN BUGÜN OLACAĞI SÖYLENİYOR
Türkiye Futbol Federasyonu’nunda başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz arasında beklenen görüşme bugün olacak, istifa da gerçekleşecek…
TFF önceki gün resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada Alman teknik adamın görevine son verildiği yönündeki iddiaları yalanlarken bugünkü zirvede ayrılığın resmiyete dökülmesi bekleniyor.
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İTALYANLAR RESMEN DUYURDU
İtalyan basını A Milli Takım'ın teknik direktörlük görevi için sürpriz bir iddiada bulundu.
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, kendisini Türkiye Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü yapacak olan üç yıllık sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a gelecek.
ÜÇ KİŞİ İLE GELECEĞİ İDDİA EDİLDİ
Haberde, Vincenzo Montella'nın ekibiyle ilgili de detaylara yer verildi. 49 yaşındaki teknik adamın asistan yardımcı antrenör, yardımcı antrenör ve maç analisti olmak üzere kendisi dışında üç kişi ile geleceği ifade edildi.
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