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Spor İtalyanlar resmen duyurdu! Icardi'ye sürpriz talip geldi
Spor

İtalyanlar resmen duyurdu! Icardi'ye sürpriz talip geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-11 09:35:00 -
İtalyanlar resmen duyurdu! Icardi'ye sürpriz talip geldi

Galatasaray'daki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye İspanyol ekibi talip oldu. Taraftarlar buna çok fazla üzülecek... Detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde birçok Avrupa devini peşine takan Mauro Icardi, performansıyla kulüplerin transfer listelerine girmeye devam ediyor.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; İspanya ekiplerinden Real Betis, 30 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

"LİSTEYE ALDILAR"

Calciomercatonews adlı internet sitesinde bulunan haberde Icardi için şu ifadeler kullanıldı:

"Icardi, Türkiye'de gol üstüne gol atmaya devam ediyor ve bir kez daha önde gelen kulüplerin ilgisini çekiyor. Real Betis, gelecek sezon için onu listeye aldı. Mauro Icardi, Real Betis'in gol ve asist garantisi olacak."

DEVRE ARASINDA TEKLİF

İspanyol ekibinin Arjantinli oyuncu için devre arasında sarı kırmızılı takımın kapısını çalması bekleniyor.

Mauro Icardi ile Galatasaray öncesi birçok Arap ekibi de ilgilenmiş ancak o tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı.

G.SARAY RAKAMLARI

30 yaşındaki oyuncu, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 14 maça çıktı ve 12 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'da toplamda ise 40 maça çıkan Arjantinli, 35 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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