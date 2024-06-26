İtalyanlar duyurdu: Nicolo Zaniolo ayrılık hazırlığında! Transfer teklifi netleşti! Kaderini belirliyor
Bonservisi Galatasaray'da bulunan Nicolo Zaniolo'ya yeni bir talip çıktı. Yıldız futbolcunun, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Fiorentina'nın yakından ilgi gösterdiği Nicolo Zaniolo'ya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulübün teklifte bulunduğu vurgulandı. İtalyan yıldızın bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.
La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo'ya Serie A ekibi Atalanta talip oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Atalanta'nın Nicolo Zaniolo transferi için görüşmelere başladığı kaydedildi.