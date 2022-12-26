İtalyanlar, Cim-Bom'a öyle bir golcü yazdı ki!

İtalyan basını, Galatasaray'ın Inter ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Edin Dzeko için transfer teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın Inter'ın yıldız golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, sarı kırmızılılar Inter forması giyen Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor. Haberde Cimbom'un bu transferi sezon sonunda gerçekleştirmeyi hedeflediği belirtildi.

36 yaşındaki golcünün İtalyan deviyle olan kontratı sezon sonunda bitecek.

Inter'in Boşnak golcüyle şu anda kazandığından daha düşük bir ücreti kabul etmesi halinde sözleşme uzatacağı ifade edildi. Galatasaray'ın da bu noktada devreye girdiği yazıldı.

Aslan'ın Dzeko'ya şu anda Inter'den kazandığı ücretin aynısını teklif ettiği kaydedildi.

Transferin önümüzdeki günlerde netliğe kavuşması bekleniyor. Edin Dzeko'nun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Yıldız forvet bu sezon toplamda 27 maçta görev aldı. Dzeko bu karşılaşmalarda 12 gol attı. Ayrıca 7 de asist yaptı.

Edin Dzeko kariyerinde Manchester City, Roma, Wolfsburg, Teplice ve Zeljeznicar gibi takımlarda forma giymişti.