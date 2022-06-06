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Dünya İtalya’nın terör sevgisi depreşti!
Dünya

İtalya’nın terör sevgisi depreşti!

Her fırsatta Türkiye’nin içişlerine karışma küstahlığına kalkışıp, yasalara uyulması konusunda uyarılarda bulunan AB ülkeleri, söz konusu terör örgütü PKK olunca kendi yasalarını delik deşik etmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 11:08:00 -
İtalya’nın terör sevgisi depreşti!

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Önceki gün İtalya’nın başkenti Roma’da bir araya gelen terör örgütü sempatizanları ve yerel halk, Türkiye karşıtı sloganlar atılarak teröre destek için yürüdü. Yürüyüş öncesi Roma polisi terör örgütü PKK’nın paçavralarını yasakladığını açıklasa da yürüyüşe katılanlar paçavralarını açarak rahat rahat yürüyüşlerini yaptı. Ayrıca, İtalya Ceza Kanunu’nun, 270’inci maddesinde ‘Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen gösteri yürüyüşlerine katılanlar beş yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır’ ifadeleri yer alırken gösteriye katılanlara emniyet güçleri tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmadı.

Terör örgütü sempatizanları tarafından gerçekleştirilecek yürüyüş öncesi Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Türkiye’ye karşı bebek katillerinin yanında olduğu mesajını verdi. Orlando yaptığı paylaşımda “Kürdistan’ın Türk işgaline karşı ulusal gösteri bu öğleden sonra Roma'da yapılacak. Barış hakkını savunmak için bu girişime katılıyorum. Palermo halkların şehri, Kürt halkına olan yakınlığını ifade eder. Huzurlu bir gelecek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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