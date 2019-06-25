İtalya'nın meşhuru risotto tarifi Risottoyu ev imkanlarında yapmak mümkün. Restoranlara gitmeye gerek duymadan, istediğiniz zaman yapabileceğiniz kolay ve pratik tarif.

İtalyan yemeği olan risottonun damak tadınıza uygun tarifiyle hazırladığım bu yemeği bir daha yapmak isteyeceksiniz. Malzemeler 500 gr arborio pirinci

4 adet somon fileto

6 - 8 adet mantar

1 adet soğan

1,5 litre tavuk suyu

tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 yemek kaşığı sirke

yeşillikler

limon suyu Yapılışı Soğanları yağ ile birlikte derin bir tavada soteleyin. Ayıklayıp yıkadığınız pirinçleri içerisine ilave edin. Sirkeyi ilave edip kavurun. Kavurma işeminin sonunda yeşillikleri ve birkaç damla limonu ilave edin. Balıkları limon sürerek, 200 derecede pişirin. (Bu aşamada dilediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz.) Mantarları bir tavada hafifçe soteleyin. Pirinçlerin içine kavrulmuş mantarları ve suyunu ilave edip karıştırın. En son ocaktan alıp tereyağını ilave ederek erimesini sağlayın.

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