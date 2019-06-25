İtalya'nın meşhuru risotto tarifi
Risottoyu ev imkanlarında yapmak mümkün. Restoranlara gitmeye gerek duymadan, istediğiniz zaman yapabileceğiniz kolay ve pratik tarif.25 Haziran 2019 Salı 11:38
İtalyan yemeği olan risottonun damak tadınıza uygun tarifiyle hazırladığım bu yemeği bir daha yapmak isteyeceksiniz.
Malzemeler
- 500 gr arborio pirinci
- 4 adet somon fileto
- 6 - 8 adet mantar
- 1 adet soğan
- 1,5 litre tavuk suyu
- tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 yemek kaşığı sirke
- yeşillikler
- limon suyu
Yapılışı
Soğanları yağ ile birlikte derin bir tavada soteleyin.
Ayıklayıp yıkadığınız pirinçleri içerisine ilave edin. Sirkeyi ilave edip kavurun.
Kavurma işeminin sonunda yeşillikleri ve birkaç damla limonu ilave edin.
Balıkları limon sürerek, 200 derecede pişirin. (Bu aşamada dilediğiniz gibi baharatlandırabilirsiniz.)
Mantarları bir tavada hafifçe soteleyin.
Pirinçlerin içine kavrulmuş mantarları ve suyunu ilave edip karıştırın.
En son ocaktan alıp tereyağını ilave ederek erimesini sağlayın.
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