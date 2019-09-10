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İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden tasarım ve mimarlık etkinliği

10 Eylül 2019 Salı 20:51
İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğinden tasarım ve mimarlık etkinliği

ANKARA (AA) - İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Bilkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle İtalyan tasarımı ve mimarlığı üzerine etkinlik düzenlendi.

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Caccia Dominio'ların Hikayesi" adlı etkinliğe, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, iş insanları ve basın mensuplarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Gaiani, etkinliğe yoğun katılımdan memnuniyet duyduğunu, Türkiye'de İtalyan tasarımına ciddi ilgi olduğunu söyledi.

Gainai, ünlü İtalyan mimar Paolo Caccia Dominioni ile mimar ve tasarımcı Luici Caccia Dominioni'nin kuzen olduğunu belirtti.

Etkinlikte Politecnico di Milano'dan Prof. Cristina Pallini, aynı zamanda İtalya Büyükelçiliğinin Ankara'daki yerleşkesini projelendiren Paolo Caccia Dominioni hakkında bir sunum yaptı.

Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim görevlisi Prof. Giorgio Gasco da Luici Caccia Dominioni ve eserleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Etkinlikte B&B Italia ve Mozaik tarafından hazırlanan Azucena Koleksiyonundan Luigi Caccia Dominioni'ye ait tasarımlardan oluşan özel bir sergi de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Öte yandan, İtalya'nın Ankara Büyükelçisinin İstanbul'daki ikametgahı olan Venedik Sarayı, 12 Eylül'de İtalyan tasarımı konulu bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:51
  1. İtalya Büyükelçiliği
  2. Mimarlık
  3. sanat

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