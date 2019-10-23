İtalyan vekilden komik protesto! Türk malı deyip fırlattı İtalya'da ırkçı söylemleriyle tanınan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Meclis'te komik hareketler yaparak Barış Pınarı Harekatı'nı elindeki Türk çikolatasını fırlatarak protesto ett.

İtalya’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir harekete imza attı. Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi. Teröristlere sivil dedi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG’li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti. Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı. Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

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