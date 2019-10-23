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İtalyan vekilden komik protesto! Türk malı deyip fırlattı

İtalya'da ırkçı söylemleriyle tanınan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, Meclis'te komik hareketler yaparak Barış Pınarı Harekatı'nı elindeki Türk çikolatasını fırlatarak protesto ett.

23 Ekim 2019 Çarşamba 15:02

İtalya’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir harekete imza attı.

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı’ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

Teröristlere sivil dedi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Suriye'deli harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG’li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 15:02
  1. İtalya’nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca

YORUM YAZ

  • mustafamustafa8 sa önce
    KENDİNİ KÜRTLERE ... ŞU GEYİN HABERİNİ YAPMAYIN.
  • AklAkl15 sa önce
    B..... Yesin ler
  • Yusuf canYusuf can16 sa önce
    Ulan .... sen önce elindeki kanı temixle PKK'lı  ........lar 
  • ahmet koçakahmet koçak17 sa önce
    .........tiyatro oyuncuları...
  • izmirliizmirli17 sa önce
    Tam bir süzme mal
  • kemalkemal17 sa önce
    hollandayı protesto etmek için portakal bıçaklayanı hatırladım
  • Tata Tonga Tata Tonga 17 sa önce
    Adam kendi ülkesine vatansever... bizimkiler de aynı şeyi yapıyorlar/yaparlar mı?
  • Faruk HarmanFaruk Harman17 sa önce
    Komik bir film çekmeye çalışmış kara komik bir film :))
  • o bi şey değil ki,o bi şey değil ki,17 sa önce
    O çikolatayı öyle fırlatıp atacağına bi pkk' lıyı al ........., daha etkili olursun
  • hay bin gunduzhay bin gunduz17 sa önce
    geri zekalı en kaliteli fındığı anasından mı alıyor italya?
  • HakikatbinHakikatbin18 sa önce
    Ben akşam çok yemek yemişim,çikolata olmuştur. Gel veriyim.ona layıksınız
  • harunharun18 sa önce
    sen çıkolatadan ne anlarsın ...........ne yaptın sen şimdi.sana oy veren italyanların .........
  • DoktorDoktor18 sa önce
    Biz de netflix facebook vs gevur malı deyip olabildiğince BOYKOT ETMELİYİZ. DİJİTAL MATERYEL KÜKTÜREL BOYKOT.

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