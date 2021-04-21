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Dünya İtalyan ve Yunanlıları şoke etmişti! Libya'dan Türkiye'ye yeni çağrı
Dünya

İtalyan ve Yunanlıları şoke etmişti! Libya'dan Türkiye'ye yeni çağrı

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Türk şirketleri yeniden ülkesine davet etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 09:50:00 -
İtalyan ve Yunanlıları şoke etmişti! Libya'dan Türkiye'ye yeni çağrı

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, 'Türk şirketlerinin Libya'nın yeniden yapılandırılmasına katkı sunmak için geri dönmeleri gerekiyor. Özellikle elektrik alanındaki Türk şirketlerin deneyiminden yararlanabiliriz.' dedi.

Libya Başkanlık Konseyi basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ile Türkiye'nin Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Başkan Yardımcısı Lafi, Türkiye'nin Libya'da siyasi sürecin, barışın ve istikrarın desteklenmesindeki rolünden övgüyle söz etti.

Türk şirketleri ülkesine davet eden Lafi, "Türk şirketlerinin en kısa sürede Libya'nın yeniden yapılandırılmasına katkı sunmak için Libya'ya geri dönmeleri gerekiyor. Özellikle elektrik alanındaki Türk şirketlerin deneyiminden yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yılmaz da, Türkiye'den büyük bir bakanlar heyetinin çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasını görüşmek için yakında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

İki ülke arasındaki tarihi bağlara ve ilişkilerdeki derinliğe dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin Libya'da ulusal uzlaşmayı desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, 12 Nisan'da beraberindeki 5 başbakan yardımcısı, 14 bakan ve Genelkurmay Başkanından oluşan heyetle Türkiye'ye gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe huzurunda, iki ülke arasında 5 anlaşma imzalanmıştı.

Yunan ve İtalyanı şoke etmişti

Yunanistan ve İtalya'nın Libya'ya ziyareti sırasında bacak bacak üstüne atarak rahat tavırlar sergileyen Menfi'nin Türkiye tutumu ise dikkatlerden kaçmamıştı.

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