İtalyan uzmandan otomotiv bayilerine "stratejilerinizi değiştirin" tavsiyesi

İSTANBUL (AA) - Avrupa ve İtalya otomotiv sektörü uzmanlarından İtalya Ca'foscari Üniversitesi’nden Doç. Dr. Leonardo Buzzavo, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) etkinliğindeki toplantıda, bayilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle stratejilerini 180 derece değiştirmeleri gerektiğini belirterek, "İkinci el araçlar, servis, yedek parça, finans, aksesuar, garanti uzatma gibi tüm alanları kullanarak bu zor yılın ve sonraki yılın üstesinden gelmeliler. Sıfır otomobil pazarı iyi gitmezse bu sigorta olacaktır." ifadesini kullandı.



OYDER açıklamasına göre, dernek tarafından online olarak düzenlenen OYDER-TECH Webinar seminerinin ikincisinde Doç. Dr. Leonardo Buzzavo’nun katılımıyla Kovid-19 salgınının Avrupa ve İtalya'daki otomotiv bayilerine etkileri ele alınırken, Türk otomotiv bayi temsilcilerinin yönelttiği sorular da cevaplandı.



Açıklamada toplantıdaki ifadelerine yer verilen Doç. Dr. Buzzavo, otomotiv pazarının pandemi sürecinde kısmen olumsuz etkileneceğini belirterek, "Bayilerin stratejilerini 180 derece değiştirmeleri gerekiyor. İkinci el araçlar, servis, yedek parça, finans, aksesuar, garanti uzatma gibi tüm alanları kullanarak bu zor yılın ve sonraki yılın üstesinden gelmeliler. Sıfır otomobil pazarı iyi gitmezse bu sigorta olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.





- "Sıfır otomobil pazarında yüzde 45-50'lik düşüş ihtimali yüksek"





Yakın zamanda bazı showroomların tekrar açılmasını öngördüğünü ancak çok fazla alışveriş beklemediğini aktaran Buzzavo, sıfır otomobil pazarında yüzde 45-50’lik düşüş ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.



Buzzavo, "İtalya’daki üretici ve bayiler hükümetten sıfır kilometre otomobil teşvikleri istiyorlar ve hükümetin bunu düşündüğünü biliyoruz. Ama henüz bir karar yok. Üreticiler birliği ve bayiler birliği üç farklı tip teşvik istiyor. Birincisi İtalya araç parkı çok eski olduğu için yeni çevreci araç alımlarına 1-2 bin avroluk ekonomik teşvikler verilmesi. İkincisi İtalya’da sıfır dizel araç satışında alınan ek verginin kaldırılması. Üçüncüsü ise şirket araçları için KDV’nin azaltılması. Bunlar sektörü rahatlatacak ve ivmelendirecektir.” ifadelerini kullandı.





- "İkinci el araç pazarında fiyatların düşmesi araç alım fırsatı oluşturabilir"





İtalyan üreticilerin Avrupa karbondioksit emisyon yönetmeliklerinin ertelenmesi için başvuru yaptıklarını da aktaran Leonardo Buzzavo, "Bir erteleme talebi olduğunu söyleyebiliriz. İtalya’da birçok araç çok eski. Bence şu an için çevreci araçlar eklemek yerine çok eski araçları trafikten çekmeleri daha sağlıklı olur. 2-3 yaşındaki dizel araçlar, 20 yaşındaki dizel araca göre çok daha iyidir. Bana göre ekstra çevreci araç satmaya odaklanılmamalı, bunun yerine eskisini pazardan çekmeye çalışılmalı." açıklamasında bulundu.



İtalya ve Avrupa’da bayilerin para stoklarının çoğunun ikinci el pazarında olduğunu belirten Buzzavo, şunları kaydetti:



"İkinci el araç satışına vereceğiniz önem ile daha çok kazanç elde edebilirsiniz. İtalya’da bu dönemde ikinci el araç fiyatları yüzde 5 düştü. Muhtemelen yakında yüzde 8 civarında düşecek. Bu yüzden ikinci el stoklarınızı dikkatli kullanarak ne yapmak istediğinize karar verin, belki de coğrafya uygunluğu sebebiyle başka bayilerle takas düşünebilirsiniz. İkinci el araç pazarında fiyatların düşmesi bekleniyor ve bu da araç alım fırsatı oluşturabilir."





- "Salgın elektrikli otomobillerin hızını kesti"





Leonardo Buzzavo ayrıca yükselen trend olan elektrikli otomobil pazarında bir yavaşlama olacağını da öngördüğünü ifade ederek, "Elektrikli araçlar nispeten pahalı ve şu anda insanların cebinde daha az para var. Elektrikli araçlar önemli olmaya devam edecek ama şartlar değişti. Normal bir pazarda insanların bunu satın almak için sebepleri vardı. Üreticiler elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyorlar ama Kovid-19 bunun zamanlamasını değiştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

