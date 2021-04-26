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Gündem İtalyan profesörden çarpıcı açıklama: Türkiye başkalarının yapmak isteyip yapamadıklarını yapıyor
Gündem

İtalyan profesörden çarpıcı açıklama: Türkiye başkalarının yapmak isteyip yapamadıklarını yapıyor

Türkiye ve Somali arasındaki güçlü işbirliğine değinen İtalyan Profesör Nicola, "Türkiye başkalarının yapmak isteyip yapamadığını yapıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 18:31:00 - 2021-04-26 18:34:23

 yeniakit.com.tr 

İtalyan Profesör Nicola, Türkiye hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Türkler herkesin yapmak istediğini söyleyip yapamadığını yapıyor" diyen Nicola, Türkiye ve Somali arasındaki güçlü işbirliğine değindi ve şunları söyledi:

"Türkler Somali'ye ekonomik ve politik olarak yatırım yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti bu alanda çok önemli bir işaretti. Çünkü Erdoğan, eşi ve çocuklarıyla birlikte Mogadişu'ya (Somali'nin başkenti) gelen ve 2 gün orada kalan tek yabancı devlet başkanı."

Erdoğan'ın Türkiye ve Somali arasında oldukça güçlü bir siyasi ve ekonomik işbirliği programı başlattığını aktaran İtalyan profesör, "Somalililere çok güçlü bir sinyali gönderdi ki onlarda açıkça bunu çok olumlu algılıyorlar. Türkiye daha sonra onlara askeri yardım sağlamaya başladı" dedi.

Somali Ordusu'nun Türkiye tarafından eğitilip modern silahlarla donatıldığını sözlerine ekleyen İtalyan profesör, Türkiye'nin bu hamlesine Katar'ın da eşlik ettiğini ifade etti.

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