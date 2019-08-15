İtalyan medyası duyurdu! Fenerbahçe'den sol bek hamlesi Sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Arnavut asıllı Riza Durmisi'yi yakın markaja aldı.

Aleksandar Kolarov çabasını sürdüren Fenerbahçe sonuç alamazsa sol beke Riza Durmusi'yi transfer edecek. Çizme basını, sarı lacivertli ekibin 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ile anlaştığını açıkladı. Calciomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Kolarov için Roma'yı ikna etmeye çalıştığı, başaramazsa Durmisi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı bildirildi. Lazio'nun satın alma seçeneğinin zorunlu olmasını istediği dile getirildi.



Lazio gözden çıkardı



Arnavut asıllı olan Durmisi geçen sezon 19 maçta forma giydi. Real Betis'ten 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan oyuncu beklentileri karşılayamadığı için satış listesine konulmuştu. Sırp Kolarov'dan hala ümidi kesmeyen Fenerbahçe'nin Roma'ya yapacağı son teklifin de kabul görmemesi halinde Rize Durmisi'yi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.







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