0553 313 94 23

İtalyan medyası duyurdu! Fenerbahçe'den sol bek hamlesi

Sol bek arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, İtalyan ekibi Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Arnavut asıllı Riza Durmisi'yi yakın markaja aldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
İtalyan medyası duyurdu! Fenerbahçe'den sol bek hamlesi

Aleksandar Kolarov çabasını sürdüren Fenerbahçe sonuç alamazsa sol beke Riza Durmusi'yi transfer edecek. Çizme basını, sarı lacivertli ekibin 25 yaşındaki Danimarkalı oyuncu ile anlaştığını açıkladı. Calciomercato'da yer alan haberde Fenerbahçe'nin Kolarov için Roma'yı ikna etmeye çalıştığı, başaramazsa Durmisi'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağı bildirildi. Lazio'nun satın alma seçeneğinin zorunlu olmasını istediği dile getirildi.

Lazio gözden çıkardı

Arnavut asıllı olan Durmisi geçen sezon 19 maçta forma giydi. Real Betis'ten 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olan oyuncu beklentileri karşılayamadığı için satış listesine konulmuştu. Sırp Kolarov'dan hala ümidi kesmeyen Fenerbahçe'nin Roma'ya yapacağı son teklifin de kabul görmemesi halinde Rize Durmisi'yi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Fenerbahçe
  4. Riza Durmisi
  5. Lazio
  6. İtalya
  7. İtalya Serie A

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada altın fiyatları
    1. Serbest piyasada altın fiyatları
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet..
    3. Bellona Kayseri Basketbol Ceyda..
    4. İzmir’de su kesintisi
    5. Şehit Erdal Eraslan mezarı başında..
    6. TOKİ açık artırma ile arsa satışı..
    7. Pakistan'daki şiddetli yağışlar
    8. İtirafçı olan kızı her şeyi anlattı:..
    9. Başkan Mızraklı personellerin..
    10. Yabancı sayısı düşüyor mu? Açıklama..
    11. Elbistan Belediyesi’nden 100 çocuğa..
    12. 6 kişinin ölmüştü! Tehlikeli gerginlik
    13. Aydın’da bir akrep 37 yavru doğurdu
    14. Patoza düşen çiftçiyi itfaiye kurtardı
    15. Türkiye Diyanet Vakfı Milletimizin 453..
    16. TFF 3. LİG
    17. Amed Sportif Faaliyeter’den dostluk..
    18. İran tankerinin kaptanı serbest..
    19. Demre’ye saat başı otobüs seferi..
    20. Ağaçta boynu dalların arasına sıkışan..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması