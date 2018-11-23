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İtalyan kurnazlığı: Roma'nın Bahçeli'yi davet etme sebebi belli oldu!

Roma Kulübü’nün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi maça davet etmesinin nedeni ortaya çıktı. İtalyanların 'bozkurt' işaretini uluslararası marka yapmak için Bahçeli'yi davet ettiği öğrenildi.

23 Kasım 2018 Cuma 20:03
İtalyan kurnazlığı: Roma'nın Bahçeli'yi davet etme sebebi belli oldu!

Roma Kulübü’nün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına davet etmesi büyük yankı uyandırdı. Bahçeli bu davete katılamayacağını belirtip İtalyan kulübe teşekkür etse de herkes bu davetin nedeni merak etti. Kimisi daveti Cengiz Ünder’e kimisi de siyasi yakınlaşmaya bağladı. Ancak bu sorunun doğru cevabı sosyal medyadan geldi. Twitter’daki ‘Allen McAllister’ isimli kullanıcı, Roma’nın Devlet Bahçeli davetinin kulübün ve MHP’nin sembolü 'bozkurt' nedeniyle olduğunu söyledi.

McAllister, Roma’nın sportif direktörü Monchi’nin kulübün sembolü olan kurdu dünya çapında bir markaya dönüştürmek için sembolü kurt olan başka kurum ve kuruluşlarla da irtibata geçtiğini belirtti.

Sebep: 'Bozkurt' sembolünü uluslararası bir marka yapmak

Hürriyet’in konuştuğu McAllister, “Benim Roma’nın ultras taraftar gruplarıyla ilişkim var. İçeriden arkadaşlarım ile konuştum. Aldığım bilgiler resmi değil, gayri resmi. Taraftarlar bana ‘Bu bir Monchi operasyonu. Kurt sembolünü uluslararası bir marka yapmak istiyor. Bunun için ünlü bir isimle Roma’yı yan yana getirmek ve kurt işareti yaptırmak istiyor” dedi" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin dışında başka isimler de var

Bahçeli’nin yanı sarı ünlü tenisçi Rafael Nadal ve oyuncu Antonio Banderas’ı da davet eden Roma, Amerikan güreşlerinin ünlü ismi Finn Balor’u da tanıtımda kullandı. Özetle Roma Kulübü, bozkurt işaretini, Nusret’in tuz ekme hareketi gibi meşhur etmek istiyor. 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:03
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  3. Monchi operasyonu
  4. Devlet Bahçeli
  5. Şampiyonlar Ligi
  6. Roma Kulübü
  7. Allen McAllister
  8. Roma
  9. bozkurt işareti

YORUM YAZ

  • komünistkomünist36 dk önce
    tam akpli mantığı konuşmuş burda, bütçesi o partiyi satın alacak kulüp işi yok gücü yok nelerle uğraşacak
  • UlubeyUlubey38 dk önce
    ne var işte olsun italyan türk kardeşliği olur neyi kötü bunun romanın sembolünde de kurt var zaten
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