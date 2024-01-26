İtalyan IVECO'dan şaşırtan Türkiye hamlesi! 'Yakında göreceksiniz' diyerek ilan ettiler

IVECO BUS, şehirlerarası segmentinde hizmet veren otobüslerinden CROSSWAY’ için İstanbul’daki Swissôtel The Bosphorus’ta bir lansman düzenledi.

Otobüs üreticisi IVECO BUS, Türkiye pazarındaki varlığını büyütüyor. IVECO BUS ve Yetkili Satıcısı FSM Demirbaş Otomotiv, Avrupa şehirlerarası segmentinde pazar lideri olan CROSSWAY’i Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıttı.

İlk CROSSWAY otobüsleri 2023 yılının sonunda Türkiye pazarına girdi ve teslimatlar 2023 yılı bitmeden gerçekleşti. IVECO BUS Yetkili Bayisi FSM Demirbaş Otomotiv tarafından satışı gerçekleşen 20 adet CROSSWAY otobüs Balıkesir Belediyesi ve Muğla Belediyesi’ne kısa süre içinde teslim edildi. Otobüsler havalimanlarından şehir merkezlerine ve Türkiye’nin önemli lokasyonlarına turist taşıyacak.

Etkinlikte konuşan IVECO BUS Asya ve Pasifik Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Marco Franza şunları söyledi:

“IVECO BUS olarak hedefimiz, taşımacılık çözümlerimizi Türkiye'ye getirmek ve pazarda lider otobüs markası olmaktır. Sınıfının en iyi ürün özelliklerine sahip, müşteri taleplerine en uygun çözümü oluşturan CROSSWAY'i şimdi de Türkiye pazarına sunduk, çok yakında geniş araç yelpazemizden alternatif yakıtlı ve elektrikli otobüsleri de göreceksiniz. IVECO BUS araç serisinin tamamı yolculara ve sürücülere maksimum güvenlik ve konfor sağlarken, filo sahiplerine de ideal toplam sahip olma maliyetini sunuyor. Ayrıca müşterilerimiz, bu alana yatırım yapmaya devam ettikçe sürekli genişleyen dijital hizmetler de dahil güçlü hizmet portföyümüze ek avantajlar da sunacağız."

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FSM Demirbaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Demirbaş’da, kapanış konuşmasında, CROSSWAY'in pazara girmesinden sadece 2 ay sonra yoğun talep gördüğünü ve kısa sürede Türkiye'de ilk tercih edilen otobüslerden biri olacağına inandığını belirtti. Demirbaş, “FSM Demirbaş olarak 1994 yılından bu yana sektörün içerisindeyiz. Değişen taşımacılık ihtiyaçlarını çok iyi anlıyor ve müşterilerimizin taleplerini buna göre öngörüyoruz. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağlamak için müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktır.” dedi.

IVECO BUS, daha sürdürülebilir ulaşım hizmetine katkı sağlayacak sıfır emisyonlu araçlarını yakın zamanda Türkiye pazarına sunacak.

Kaynak: Turizm Ajansı