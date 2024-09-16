İtalyan işi soygun! Çiftçimizin alın teri çalınıyor

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, fındık fiyatları konusundaki adaletsizlikleri gündeme taşıdı. Mutioğlu, İtalyan Ferrero firmasının, Türk çiftçisinin emeğini hiçe sayarak fındık fiyatlarını manipüle ettiğini belirterek, bu durumu "soygun" olarak nitelendirdi.

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu, Türk fındığının stratejik önemi üzerinde durarak, İtalyan Ferrero'nun fiyat politikalarının çiftçileri mağdur ettiğini dile getirdi. Ferrero'nun, Rekabet Kurumu'na verdiği taahhüt gereği, TMO’nun açıkladığı fındık fiyatlarının altına inmemesi gerektiğini hatırlatan Mutioğlu, gerçekte bu kurallara uyulmadığını ve çiftçilerin büyük bir haksızlığa uğradığını vurguladı.

"BU BİR SOYGUNDUR"

Mutioğlu, yaptığı açıklamada "Ferrero, fındık fiyatı konusunda Rekabet Kurumu'na verdiği taahhütlere aykırı davranıyor. TMO’nun belirlediği fiyatın altında alım yapamayacağını taahhüt etmiş olmasına rağmen, üreticilerin fındığını ortalama 8 randıman kaybı oluşturarak düşük fiyatlardan satın alıyor. Stratejik ve milli ürünümüz olan fındık, maliyetlerin çok altında değerlendiriliyor. Bu bir soygundur. Çiftçimizin alın teri göz göre göre çalınıyor." ifadelerine yer verdi.

"ÇİFTÇİMİZİN ALIN TERİ ÇALINIYOR"

Mutioğlu, fındık alımında kullanılan yöntemlerin de çiftçiyi mağdur ettiğini belirtti. Ferrero’nun 11 numara elek kullanarak TMO’nun alım kriterlerine uymadığını ve bu nedenle üreticinin fındığından randıman kaybı yaşandığını açıkladı. Bu durum çiftçilerin fındığını olması gereken fiyatın çok altında satmasına neden oluyor.

"DEVLETİMİZDEN ACİL MÜDAHALE BEKLİYORUZ"

Mutioğlu, devletin bu konuya acilen el atması gerektiğini belirterek, fındık üreticilerinin bu haksızlığa karşı korunmasını istedi. Çiftçinin emeğinin İtalyan firması tarafından göz göre göre çalındığını vurgulayan Mutioğlu, "Devletimizden beklentimiz, bu konuda acil müdahale edilmesidir. Türk fındığı, hem ülkemizin ekonomisi hem de çiftçimizin geçim kaynağı açısından stratejik bir üründür. Üreticimizin hakkı olan fiyatı alması sağlanmalı ve bu soyguna dur denilmelidir." çağrısında bulundu.

FINDIK SEKTÖRÜNDE ADALET ARAYIŞI

Türk fındığı, dünya genelinde büyük bir ihracat kalemi olmasına rağmen, özellikle fiyat manipülasyonları nedeniyle üreticiler zor günler yaşıyor. Ferrero gibi büyük şirketlerin pazardaki baskın rolü, yerel çiftçilerin emeğini değersizleştiriyor. Akçakoca Ziraat Odası’nın bu açıklaması, sektörde yaşanan adaletsizliklerin ve haksız kazancın durdurulması için yetkilileri harekete geçirmeye yönelik güçlü bir çağrı niteliği taşıyor.