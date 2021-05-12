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Spor İtalyan ekibi Ekuban'ı istiyor! 10 milyon Euro…
Spor

İtalyan ekibi Ekuban'ı istiyor! 10 milyon Euro…

Serie A ekibi Fiorentina, Trabzonspor'un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban'ı kadrosuna katmak istiyor. Ekuban için Trabzonspor 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 20:42:00 -
İtalyan ekibi Ekuban'ı istiyor! 10 milyon Euro…

Trabzonspor’da bu sezon 32 resmi maçta 10 gol, 4 asistle en skorer isim olan Caleb Ekuban'a Sampdoria'nın ardından bir başka Serie A temsilcisi daha kanca attı... Sportitalia; ismi Ligue 1 ekibi St. Etienne ile de anılan ve Trabzonspor ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu Fiorentina'nın kadrosuna katmak istediğini okurlarına duyurdu.

31 Mart'ta görüşme yapıldı

Trabzonspor ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve ismi her geçen gün transfer dedikodularına karışan Ekuban için 31 Mart'ta bir görüşme yapıldığı aktarıldı. Görüşmede Ekuban'ın menajerinin süreçle ilgili değerlendirme yapıldığı ifade edilirken Trabzonspor'un 27 yaşındaki yıldız için 10 milyon Euro talep ettiği vurgulandı.

Trabzonspor'un en skoreri

Bu sezon 32 resmi maçta 10 gol, 4 asistlik skor katkısı gösteren Ekuban, sağ kanatta görev yapmasına rağmen takımın en çok gol atan oyuncusu oldu. Ekuban'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşündüğü iddia ediliyor.

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