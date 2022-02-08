İtalyan devi, Kim'e talip oldu!

Performansıyla beğeni toplayan Kim Min-Jae için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Napoli'nin başarılı savunmacı Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye teklif yaptığı öne sürüldü. Sarı-lacivertliler ise Kim-Min Jae için en az 20 milyon euro bonservis ücreti istiyor.

A Spor'un haberine göre; İtalya Serie A takımlarından Napoli, Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae için teklifte bulundu.

Fenerbahçe yönetimi, Kim-Min Jae için en az 20 milyon euro bonservis ücreti bekliyor. Sezon başı 3 milyon euroya alınan başarılı savunmacı takımın en değerli isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Sarı-lacivertliler belirlenen ücretin altında bir satışa sıcak bakmıyor.

25 yaşındaki defans oyuncusu Kim-Min Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 resmi maçta görev aldı. Güney Koreli oyuncu oynadığı 28 maçın tamamında ilk 11'de yer aldı.

Kaynak: A Haber