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Ekonomi İtalyan dev yatırım şirketi CEO'su peş peşe uyardı: Dolarınız varsa, dolarda kaçış başladı! Dolar tahminleri
Ekonomi

İtalyan dev yatırım şirketi CEO'su peş peşe uyardı: Dolarınız varsa, dolarda kaçış başladı! Dolar tahminleri

Yeniakit Publisher
2023-04-10 00:07:00 - 2023-04-10 00:20:49
İtalyan dev yatırım şirketi CEO'su peş peşe uyardı: Dolarınız varsa, dolarda kaçış başladı! Dolar tahminleri

Bankaların son dönemdeki dolar/TL tahminleri dikkat çekiyor. İngiltere merkezli banka HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 21’den 24’e çıkardı. Standard Chartered da ekonomik büyüme beklentisini düşürerek mevcut politikaların sürmesi halinde dolar/TL'nin 36 seviyesine yükselebileceğini kaydetti. Analizciler bankaların batmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Dolara yatırım yapmayın, yeni krizler geliyor, 18 ay içinde başlıca dünya para birimleri karşısında yüzde 15'e kadar zayıflayabilir! dedi. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını derledik. İşte 9 Nisan 2023 Döviz Kuru... İşte ayrıntılar...

İtalyan yatırım hizmetleri şirketi Eurizon Capital, doların 2024 ortasına kadar rakip para birimleri karşısında yüzde 15 daha düşebileceğini söyledi.

Eurizon SLJ Capital'e göre, enflasyonun soğumaya devam etmesi ve Fed'in para politikasını gevşetmesine izin vermesi nedeniyle, ABD doları önümüzdeki 18 ay içinde başlıca dünya para birimleri karşısında yüzde 15'e kadar zayıflayabilir.

Firmanın CEO'su Stephen Jen tarafından yayınlanan bir araştırma notu, Fed'in şahinliğin pik noktasına yakın – ya da çoktan ötesinde – olduğunu, bunun da faiz indirimlerinin ufukta olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Fed'in önceki dokuz artırımı, ABD bankacılık krizinin neden olduğu daha sıkı kredi koşullarına ek olarak, şimdiden enflasyonun düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Jen, Business Insider tarafından alıntılanan notta "ABD enflasyonunun kabaca 2021'de ve 2022'nin ilk yarısındaki yükselişiyle aynı hızda düşmeye devam etmesini bekliyoruz. Tarihsel olarak, fiyat ve ücret seviyesinin aşağı yönlü olduğuna dair kanıtlar olsa bile, enflasyonda aşağı yönlü yapışkanlığa dair çok az kanıt var." diye yazdı.
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Analist, "Dünyanın büyük bölgelerinde zaten bastırılmış olan ekonomik faaliyet düzeyi ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek, bu da ABD para biriminin önemli ölçüde zayıfladığına işaret ediyor." dedi.

Doların rakip para birimleri karşısındaki gücünü ölçen dolar endeksi, 2022'deki yüzde 7,9'luk artışın ardından son dört haftada yüzde 2,46 düştü.

Jen'e göre, önümüzdeki 18 ayda dolar "önemli (yüzde 10-15) değer kaybına karşı savunmasız."

Stephen Jen, ABD ekonomisi güçlü ya da zayıf olduğunda doların güçlenme eğiliminde olduğu, ancak durgunluk zamanlarında azaldığı sözde dolar gülüşü teorisini icat etmesiyle tanınır.

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Nisan Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,23 (Alış) - 19,24 (Satış)

EURO: 20,97 (Alış) - 21,01 (Satış)

STERLİN: 23,81 (Alış) - 23,93 (Satış)

1 DOLAR = 19,24 TL

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