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Spor İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not
Spor

İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not

Corriere dello Sport: "Milan, dün play-off turunun kapısını araladıysa bunun için esasen Türk oyuncusuna teşekkür etmeli. Tribünlerde taraftarlar olsaydı, onları tutuşturmuştu"

Yeniakit Publisher
2020-09-25 12:28:52 -
İtalyan basınından Hakan Çalhanoğlu'na tam not

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Norveç ekibi Bodo Glimt’i 3-2 yendiği maçta, 2 gol ve 1 asistle galibiyette büyük rol oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansı İtalyan basınından tam not aldı.

La Gazzetta dello Sport'un "Milan, Türk gibi" manşetiyle verdiği maç haberinde, Milan'ın İsveçli golcü Zlatan İbrahimovic'in maç öncesi Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla şok geçirdiğini ancak Hakan Çalhanoğlu ve 18 yaşındaki Lorenzo Colombo'nun attıkları gollerle kırmızı-siyahlılara turu getirdiği ifade edildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun Bodo Glimt karşısında 2 gol, 1 asistlik performansıyla dün akşam Milan adına başrolde olduğu belirtilen maç haberinde, milli oyuncuya 8 tam puan verildi.

Gazetenin haberinde ayrıca, Milan'ın son 16 resmi maçta, 12 galibiyet, 4 beraberlikle hiç yenilgi görmediği ve bunun 2008’de Carlo Ancelotti’nin takımın başında bulunduğu dönemden beri olmadığı kaydedildi.

"Çalhanoğlu ve Colombo, Milan'a galibiyeti getirdi" başlığını atan Corriere dello Sport gazetesi de "Süper Çalhanoğlu. Milan, dün play-off turunun kapısını araladıysa bunun için esasen Türk oyuncusuna teşekkür etmeli. Giuseppe Meazza tribünlerinde taraftarlar olsaydı, onları tutuşturmuştu. 10 numara, İbrahimovic'in yokluğunda kendisine daha çok ihtiyaç olduğunu anladı." değerlendirmesini yaptı.

Gazetenin haberinde, İbrahimovic'in maç öncesinde Kovid-19'a yakalandığının açıklanmasıyla kadrodan çıkarıldığı, buna karşın Hakan'ın performansıyla karşılaşmada yıldızlaştığı belirtildi.

Corriere dello Sport, Hakan Çalhanoğlu'nu Milan adına maçın en iyisi seçerken, 8 tam puan verdi ve "İbrahimovic ve Rebic’in yokluğunda Milan'ı sırtlamak ona kaldı ve o da buna iyi şekilde yanıt verdi." ifadesi kullanıldı.

Tuttosport gazetesi de Milan maçını ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansını sürmanşetten "ÇalhaMilan" şeklinde duyurdu.

Hakan'ın etkileyici bir oyun çıkardığı ve "İbrahimovic'in yokluğunda prens Hakan, ceza sahası dışından biri sol, biri sağ ayakla bulduğu iki gol atarken, Colombo’ya topuk pası asisti gecenin değerli hareketlerindendi." yorumu yapıldı.

Tuttosport, Hakan Çalhanoğlu’na 8 puan vererek milli oyuncuyu "maçın adamı" seçti.

Bu arada, Milan kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, takımın sponsorlarından Emirates tarafından Milan'ın Bodo Glimt maçında gösterdiği performansla Hakan Çalhanoğlu'nun "Maçın en değerli oyuncusu" seçildiği belirtildi.



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