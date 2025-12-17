İtalyan basını AKINCI'yı mercek altına aldı Bir silahtan fazlası ve Türkiye'nin kontrolünde

Türkiye, savunma sanayisinde attığı adımları Bayraktar AKINCI dronlarının son canlı atış testleriyle bir kez daha gözler önüne serdi.

İtalya’nın önde gelen savunma haberleri sitesinden Report Difesa, testlerin yalnızca teknik bir gelişme olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin uzun vadeli askeri ve endüstriyel stratejisinin bir teyidi olduğunu yazdı.

Haberde, “Tamamen ulusal olarak geliştirilen hassas mühimmatların entegre ve başarılı şekilde kullanılması, sensörler, silahlar ve operasyonel kapasitenin tamamen Türk kontrolünde olduğunu gösteriyor” ifadelerine yer verilirken Türkiye’nin artık sadece bir platform üretmekle kalmadığı aynı zamanda sensörler, silahlar ve operasyonel kabiliyetlerle tamamen Ankara’nın kontrolünde olan bir sistem mantığı benimsenmiş durumda olduğu belirtildi.

‘KÜRESEL DRON PAZARININ TEMEL DİREĞİ’

Report Difesa, bu hamlelerin politik açıdan da çok önemli bir mesaj taşıdığını vurguladı. Haberde, Türkiye’nin 2019’da S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının ardından, dron sektörünün Türk teknolojik bağımsızlığının ve küresel dron pazarının temel direği haline geldiğine dikkat çekilirken “Bayraktar AKINCI 2021’de hizmete girdi. Başlangıçta kapasitesinin tam doğrulanması beklenmişti. Ancak son testler, artık sistemin tam operasyonel kullanıma hazır olduğunu gösteriyor” denildi.

Haberde AKINCI’nın yüksek irtifa ve uzun menzilli bir insansız hava aracı olarak tasarlandığı belirtilirken çok yönlülüğünü kanıtladığı “Suriye’de terör örgütü PKK’ye karşı kullanıldı, ama deprem sonrası arama kurtarma operasyonları gibi sivil görevlerde de görev aldı; bu esneklik stratejik değerini artırıyor. Böylece dron, yalnızca askeri bir araç değil, politik ve stratejik bir simge haline geldi” değerlendirmesi yapıldı.

Haberde küresel bağlam da AKINCI’nın yetkinlikleri ele alınırken “Ukrayna savaşı, dronların modern çatışmalarda ne kadar kritik olduğunu gösterdi, ancak hava savunma sistemleri ve elektronik savaş karşısındaki sınırlamaları da ortaya koydu. Türkiye buna karşılık teknoloji seviyesini yükseltti; Bayraktar KIZILELMA ile insansız savaş uçağı segmentinde bile iddialı hale geldi” yorumunda bulunuldu.

‘TÜRK DRONLARI ASKERİ DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ’

Report Difesa, Türkiye’nin dron ihracatının da stratejik bir unsur olduğunu vurgulayarak “Türk dronları Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ’daki askeri dengeleri değiştirdi ve Afrika ile Orta Doğu’da etkilerini artırdı. Suudi Arabistan gibi ülkelerle yapılan anlaşmalar, teknoloji transferi ve yerel üretimi içeriyor; bu da Türkiye’yi NATO içinde bölgesel dron pazarında Çin’le rekabet edebilen bir aktör haline getirdi” denildi.

‘TAMAMEN ULUSAL İHA SİSTEMİ’

Haberde ayrıca “Tamamen ulusal bir insansız hava aracı ekosistemini doğrulayan Ankara, dışa bağımlılığı ve tedarik zincirleri üzerindeki baskıları azaltıyor. Aynı zamanda diplomatik ve askeri etki aracını güçlendiriyor” ifadeleri kullanıldı.

Bayraktar Akıncı testleri, Türkiye’nin uzun vadeli askeri vizyonunun ve teknolojik bağımsızlığının somut bir göstergesi olarak yorumlanırken Report Difesa, son olarak haberinde programın artık sadece bir teknoloji tercihi değil, Türkiye’nin bölgesel ve küresel stratejik rolünü yeniden tanımlayan bir güç unsuru haline geldiğini belirtti.