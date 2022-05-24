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Gündem İtalyan analistten dikkat çeken sözler: Türkiye NATO'da bunu başarabilen tek ülke
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İtalyan analistten dikkat çeken sözler: Türkiye NATO'da bunu başarabilen tek ülke

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye'nin NATO içinde Rusya'yı durdurmayı başarabilen tek ülke olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 21:09:00 - 2022-05-24 21:09:44

 yeniakit.com.tr 

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türkiye'nin NATO'da Rusya'yı durdurabilen tek ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman kendi ulusal çıkarlarını gözettiğini belirten Santoro, şu ifadeleri kullandı:

"Defalarca söylediğim gibi NATO, Türkiye'yi PKK'dan korumak için hiçbir şey yapmadı. ABD'den başlayarak birçok NATO ülkesi bu örgüte askeri ve mali destek sunuyor ve aynı şey Rusya için de geçerli. Kimse Türkiye'yi Rusların Suriye'deki saldırılarına karşı savunmadı."

Ancak son zamanlarda ABD cephesinden Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalar geldiğini hatırlatan Santoro, şöyle devam etti:

"Hem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price hem de Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland tarafından şunun söylendiğini belirtmek gerekir: Türkiye'nin Rusya'yı kontrol altına almada çok önemli bir rol oynadığı ve NATO için önemli olduğu. Bu sadece Ukrayna'da geçerli değil, bu Suriye'de, Kafkasya'da ve Libya'da da geçerli. Hafter Türkiye'nin Trablus'a müdahalesi olmadan önce Rusya tarafından açıkça destekleniyordu. Putin Trablus'ta olacaktı ve tüm Libya alanını kontrol edecekti. Türkiye birçok ülkenin aksine NATO'ya girmek için ağır bir kan bedeli ödemiştir."

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