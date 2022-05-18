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Gündem İtalyan analist: Türkler fedakarlık yapmaktan çekinmeyen bir ulus
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İtalyan analist: Türkler fedakarlık yapmaktan çekinmeyen bir ulus

İtalyan Analist Daniele Santoro, Türk milletinin ülkesi için fedakarlık yapmaktan çekinmeyen bir ulus olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 15:30:00 - 2022-05-18 15:31:15

 yeniakit.com.tr 

İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye ve Türk ulusu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Santoro, Türkiye'nin kısıtlı imkanlarıyla Libya'da kaybedilmiş olarak görünen bir savaşın gidişatını tersine çevirdiğini dile getirdi.

"Türk ulusu savaşmaktan ve fedakarlık yapmaktan çekinmeyen bir ulus" diyen Santoro, Libya hükümetinin yardım talebine cevap vermeyen İtalya'yı eleştirdi.

Türk ulusunun fedakarlık yapmaktan hiçbir zaman çekinmediğini belirten Santoro, "Kesinlikle buradan çıkarılabilecek bir ana ders olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin muhtemel olasılıklardan bile daha büyük hedeflere ulaşabilme kapasitesi var ve buna fedakarlık kapasitesi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek nesillere mevcut nesillerden daha iyi bir gelecek sağlamak için risk almak gerekiyor" diyen Santoro, şöyle devam etti:

"Bunun için de şimdiki neslin refahını riske atmak gereklidir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde neredeyse genetik bir tavırdır. Çünkü Türkiye aslında 1915 Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenler sayesinde doğmuş bir devlettir. Bu yüzden mevcut nesil var olan özgürlüklerinin atalarının fedakarlıkları sayesinde olduğunu biliyor. Bu yüzden bir dereceye kadar kesinlikle birçok Avrupa ulusundan daha üstünler. Türkiye'nin Akdeniz'de gerçekleştirdiği bir dizi insiyatifin ekonomik yansımalarını bir düşünün sadece. Kendi ülkelerinin gücünü ve prestijini artırmak için gerekli fedakarlıkları üstlendiler."

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