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İtalya'dan Yusuf Yazıcı’ya çılgın teklif!

Fransız ekibi Lille’den sonra İtalyan ekibi Lazio’da Yusuf Yazıcı için 20 milyon Euro’luk teklifte bulundu.

21 Temmuz 2019 Pazar 09:56
İtalya'dan Yusuf Yazıcı’ya çılgın teklif!

TrabzonsporYusuf Yazıcı için talipleriyle görüşmeye devam ediyor.

Fransız ekibi Lille, Yusuf’u ısrarla isterken Lazio da atak yaparak bonuslar hariç 20 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu öğrenildi.

Karadeniz Gazetesi’nin haberine göre; İtalyan ekibi Sergej Savic’i satar satmaz, Yusuf transferinde masaya oturacak. Lazio’nun bir diğer teklifi de bir miktar para ve Felipe Caicedo...

Forvete etkili bir isim arayan Trabzonspor cephesinde Caicedo teklifine çok sıcak bakıldığı gelen haberler arasında. Lille ise son olarak 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etmişti. Trabzonspor cephesi ise 20 milyon Euro’da ısrarcı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 09:56
  1. Yusuf Yazıcı
  2. Trabzonspor
  3. Lille
  4. Lazio
  5. Karadeniz Gazetesi

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