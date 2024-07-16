İtalya'dan Türkiye'ye çok büyük ayıp! Türk devini göz göre göre engellediler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un İtalya’da yapacağı hazırlık kampı ‘vize’ engeline takıldı. İtalya Konsolosluğu’na tepki gösteren kulüp, kampı Bolu’da yapacaklarını duyurdu.Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. İlk etapta 22 Temmuz’a kadar Bolu’da kamp yapacak mavi-lacivertli ekibin, 23 Temmuz – 1 Ağustos arasında İtalya’ya gitmesi planlanıyordu.

Vize engeline takıldılar

Ancak takımdaki bazı oyuncuların vizelerinin çıkmadığı gerekçesiyle kulüp, 2. etap kampını da Bolu’da yapacağını duyurdu. Mavi – lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İtalya Konsolosluğu tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır. Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu’da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir. Bunun ardından teknik direktörümüz Michael Valkanis’in kararı doğrultusunda, A takım kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu’da devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kaynak: tourismtoday