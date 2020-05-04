İtalya'dan güzel haber! Düşüş devam ediyor
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 195 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 29 bin 79'a yükseldi.
İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 195 kişi yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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