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Dünya İtalya'dan flaş Türkiye açıklaması
Dünya

İtalya'dan flaş Türkiye açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-20 23:56:00 -
İtalya'dan flaş Türkiye açıklaması

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktığını hatırlatarak, "Türkiye önemli sinyaller verdi" dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantısının ardından İtalyan basınına konuştu.

Toplantı gündeminde yer alan Türkiye-AB ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Tajani, Türkiye üzerine düşünmek gerektiğini belirterek, "Türkiye önemli sinyaller verdi. Burada İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasını düşünüyorum. NATO müttefikimiz olan bu ülkedeki yeni gelişmelerin neler olduğunu görmemiz gerekiyor. Biz İtalyanların da o ülkede ekonomik olmak üzere pek çok çıkarımız var. İnşa etmek için olumlu bir ruhla birbirimizle tartışmamız, yüzleşmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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