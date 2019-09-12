İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için geldi

İtalya’nın Milano şehrinde yaşayan Yadiğar Dural, Denizli’de yapılan ameliyatla vücudunda unutulan 4 yıllık stentten kurtuldu.

Milano’da yaşayan 2 çocuk annesi Yadiğar Dural, karın ağrısı ve sağ ayağındaki ağrı şikayetleri ile Denizli Özel Tekden Hastanesine başvurdu. Burada, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından yapılan tetkikler sonucu Dural’ın böbrek kanalında stent unutulduğu, buna bağlı olarak stentin etrafında ve mesanede taş oluştuğu fark edildi. Dr. Yıldırım’ın hastaya sorması üzerine Dural’ın 4 sene önce İtalya’da kadın hastalıklarıyla alakalı bir operasyon geçirdiği ve stent takıldığı öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla unutulan stent ve etrafındaki taşlar alındı. Genel Cerrah Op. Dr. Aydın Keskin’in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda hastaya tek seferde böbrekten, üreterden ve mesaneden taş çıkarma, safra kesesinin alınması, eski ameliyata bağlı bağırsak yapışıklığının açılması ve ameliyat yeri fıtığının onarımı müdahaleleri yapıldı. Dural böylelikle Türk hekimlerinin elinde sağlığına kavuştu.

“Stentin 4 yıl kadar kalması mümkün değildir”

Hastanın kendisine karın ağrısıyla geldiğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Böbrek kanalı tamiri yapılıyor içeriye katiter dediğimiz bir stent konuluyor. Bu stenti 6 aylık kontrollere alınıyor, bu stentin normal durma süresi en fazla üç aydır ve genelde 1-2 ayda çekilir. Bu stenti 4 yıl boyunca takip ediyorlar ve bu stentle ilgili herhangi bir işlem yapmamaları takipte uygun olmayan tıbbi bir durumu oluşturuyor. Bu stentlerin kalma süresi vardır genelde 1 ay ve 3 aydır. Şu anda uzun sürelileri çıktı 1 yıl kadar ama 4 yıl kadar kalması mümkün değildir bu stentlerin. Bu hastamızda uzun süre kalması taşlaşmasına ve böyle büyük bir ameliyatın tekrardan gerek duyulmasına sebep olmuştur” şeklinde konuştu.

“Birkaç ameliyat gerektirecek operasyonu tek seferde ve tek kesiyle gerçekleştirdik”

Operasyonun istedikleri gibi gittiğini belirten Genel Cerrah Op. Dr. Aydın Keskin ise, "Tek bir ameliyatta stentini çıkartıp üriterini tamir etmek, böbrek taşlarını çıkarmak, safra kesesini almak ve ameliyat fıtığını tamir etmek adına tek ameliyatla tek kesiyle bunu bir seferde halletmek adına uğraştık. İbrahim beyin operasyonları da dahil tek seferde, birkaç ameliyat gerektirecek operasyonu tek seferde, tek seansta, tek kesiyle gerçekleştirdik" dedi.

“Allah razı olsun benim canımı kurtardılar”

İçinde unutulan stentten Denizli’ye gelinceye kadar haberinin olmadığını belirten Yadiğar Dural, “Ben İtalya’da bundan 4 sene önce ameliyat oldum. İçimde stent unutmuşlar. Bundan benim Denizli Özel Tekden Hastanesine gelinceye dek haberim yoktu. Burada gördüler doktorlarım anlattı ve ameliyata alındım. Her şey düzgün oldu ama ilk yanlışlığı İtalya’da yaptılar. Çok zor günler geçirdim, ameliyatım çok zor geçti ama Allah’ıma bin şükürler olsun Tekden Hastanesindeki doktorlarım İbrahim bey ile Aydın beyden Allah razı olsun benim canımı kurtardılar” dedi.