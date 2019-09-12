0553 313 94 23

İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için geldi

İtalya’nın Milano şehrinde yaşayan Yadiğar Dural, Denizli’de yapılan ameliyatla vücudunda unutulan 4 yıllık stentten kurtuldu.

12 Eylül 2019 Perşembe 13:19
İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için geldi

İtalya’nın Milano şehrinde yaşayan Yadiğar Dural, Denizli’de yapılan ameliyatla vücudunda unutulan 4 yıllık stentten kurtuldu.


Milano’da yaşayan 2 çocuk annesi Yadiğar Dural, karın ağrısı ve sağ ayağındaki ağrı şikayetleri ile Denizli Özel Tekden Hastanesine başvurdu. Burada, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından yapılan tetkikler sonucu Dural’ın böbrek kanalında stent unutulduğu, buna bağlı olarak stentin etrafında ve mesanede taş oluştuğu fark edildi. Dr. Yıldırım’ın hastaya sorması üzerine Dural’ın 4 sene önce İtalya’da kadın hastalıklarıyla alakalı bir operasyon geçirdiği ve stent takıldığı öğrenildi. Bunun üzerine yapılan operasyonla unutulan stent ve etrafındaki taşlar alındı. Genel Cerrah Op. Dr. Aydın Keskin’in de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda hastaya tek seferde böbrekten, üreterden ve mesaneden taş çıkarma, safra kesesinin alınması, eski ameliyata bağlı bağırsak yapışıklığının açılması ve ameliyat yeri fıtığının onarımı müdahaleleri yapıldı. Dural böylelikle Türk hekimlerinin elinde sağlığına kavuştu.



“Stentin 4 yıl kadar kalması mümkün değildir”


Hastanın kendisine karın ağrısıyla geldiğini belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Yıldırım, “Böbrek kanalı tamiri yapılıyor içeriye katiter dediğimiz bir stent konuluyor. Bu stenti 6 aylık kontrollere alınıyor, bu stentin normal durma süresi en fazla üç aydır ve genelde 1-2 ayda çekilir. Bu stenti 4 yıl boyunca takip ediyorlar ve bu stentle ilgili herhangi bir işlem yapmamaları takipte uygun olmayan tıbbi bir durumu oluşturuyor. Bu stentlerin kalma süresi vardır genelde 1 ay ve 3 aydır. Şu anda uzun sürelileri çıktı 1 yıl kadar ama 4 yıl kadar kalması mümkün değildir bu stentlerin. Bu hastamızda uzun süre kalması taşlaşmasına ve böyle büyük bir ameliyatın tekrardan gerek duyulmasına sebep olmuştur” şeklinde konuştu.



“Birkaç ameliyat gerektirecek operasyonu tek seferde ve tek kesiyle gerçekleştirdik”


Operasyonun istedikleri gibi gittiğini belirten Genel Cerrah Op. Dr. Aydın Keskin ise, "Tek bir ameliyatta stentini çıkartıp üriterini tamir etmek, böbrek taşlarını çıkarmak, safra kesesini almak ve ameliyat fıtığını tamir etmek adına tek ameliyatla tek kesiyle bunu bir seferde halletmek adına uğraştık. İbrahim beyin operasyonları da dahil tek seferde, birkaç ameliyat gerektirecek operasyonu tek seferde, tek seansta, tek kesiyle gerçekleştirdik" dedi.



“Allah razı olsun benim canımı kurtardılar”


İçinde unutulan stentten Denizli’ye gelinceye kadar haberinin olmadığını belirten Yadiğar Dural, “Ben İtalya’da bundan 4 sene önce ameliyat oldum. İçimde stent unutmuşlar. Bundan benim Denizli Özel Tekden Hastanesine gelinceye dek haberim yoktu. Burada gördüler doktorlarım anlattı ve ameliyata alındım. Her şey düzgün oldu ama ilk yanlışlığı İtalya’da yaptılar. Çok zor günler geçirdim, ameliyatım çok zor geçti ama Allah’ıma bin şükürler olsun Tekden Hastanesindeki doktorlarım İbrahim bey ile Aydın beyden Allah razı olsun benim canımı kurtardılar” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 yıl metal yemek borusu ile yaşadı
    1. 10 yıl metal yemek borusu ile yaşadı
    2. Balıkesir'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
    3. Osmanlı Ocakları Federasyonu Genel..
    4. Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına..
    5. Dolmabahçe Sarayı’ndaki en büyük Altın..
    6. Yazıcıoğlu davasında 5 kişi dinlendi
    7. "Institut du Bosphore 10. Yıllık..
    8. 84 yaşında 20 yıllık derdinden kurtuldu
    9. İtalya'da işsizlik ikinci çeyrekte..
    10. Orman Bölge Müdür Yardımcısı göreve..
    11. Dilenen ve sokaklarda çalışan..
    12. Abdulkadir Ömür ameliyat oldu
    13. 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    14. Zehir taciri çift 18 yıl hapis..
    15. ÖTO Başkanı Eriş: “Hayvancılığa acil..
    16. Pegasus’un ilk A321 Neo tipi uçağı..
    17. Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Bütün..
    18. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri’nden..
    19. Borsa ilk yarıda yatay
    20. Konya’da 16. Uluslararası Mistik Müzik..
    21. Hakkari çocuk oyun merkezi ağırlamaya..
    22. Bahçeli’den Arınç’a sert tepki!
    23. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    24. AK Parti Van Milletvekili Kartal,..
    25. MİT tırlarını durduran eski tuğgeneral..
    26. Domates mutlu ediyor
    27. Açık öğretim (AÖF) öğrencileri KYK..
    28. Can Dündar’ın villasını satın alan..
    29. Şehit yakınları ve gazilerden Mardin..
    30. Duran araca çarptı: 8 göçmen yaralandı
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı