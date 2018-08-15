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İtalya'dan ABD'ye karşı Türkiye'ye tam destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı yürüttüğü ekonomik saldırı tüm dünyada tepki görmeye devam ediyor. İtalya yaşanan süreçte Türkiye'ye tam destek vereceğini açıklarken, İtalyan yatırımcılara Türkiye'yi işaret etti. İtalya hükümeti, Türk yatırımcılara da ülkenin kapılarını sonuna kadar açtı. İtalya, Türk yatırımcılara vize, oturma izni kolaylığı, vergi mükellefiyeti kolaylığı gibi geniş olanaklar sundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:18
İtalya'dan ABD'ye karşı Türkiye'ye tam destek

Türkiye İtalyan Ticaret Odası'nın himayesinde, İtalya'da her türlü yatırım yapmak isteyen girişimciler için vize, oturma izni ve mali kolaylıklarla ilgili bir konferans düzenlenecek. 11 Eylül'de gerçekleşecek videokonferansa katılım ücretsiz olacak ve kayıtlar 1 Eylül'den itibaren internet üzerinden yapılacak.

TÜRK YATIRIMCIYA ÖZEL TEŞVİK

İtalya, diğer ülke yatırımcılarına yıllık 500 bin Euro olarak uyguladığı yatırım şartını Türkiye için 100 bin Euro olarak belirledi. Gerekli koşulları yerine getiren ve belgelerini teslim eden adaylara, ülkelerindeki diplomatik temsilciliklerde özel bir prosedürle 48 saat içerisinde vize verilebilecek.

Yatırımcı vizesiyle İtalya'ya giriş yapan bu kişiler, 2 yıllık oturma iznine hak kazanacak. 2 yılın sonunda da oturum izni 3 yıl daha uzatılabilecek. Bu şekilde 5 yıl boyunca geçici oturma izniyle İtalya'da kalan yabancılar, 5 yılın sonunda ise süresiz oturum hakkı için başvuruda bulunabilecek.

Yatırım vizesiyle İtalya'da bulunan kişiler, aile birleşimi hakkından da yararlanabilecek. Girişimciler için teşvik edilecek yatırımlar arasında sürdürülebilir protein kaynağından tiyatro salonu restorasyon gibi projeler bulunuyor.

İTALYA TÜRKİYE'YE TAM DESTEK VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırım kararları başta AB ülkeleri olmak üzere tüm dünyadan tepki görmüştü. İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi de Türkiye'ye dayanışma mesajı göndererek, "İlk düşüncem, Akdeniz'in ticari ve mali dengesi açısından çok mühim bir oyuncu olan önemli bir ülkeyle dayanışma göstermek gerektiğidir. Kriz durumu hepimiz için kötü haberdir. Sorumluluk sahibi bir şekilde yakınlık göstermemiz ve Türk lirasının çöküşünün kısa vadedeki muhtemel sonuçları için dikkatlice gözetim ve denetim yapmamız gerekir" demişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:18
  1. ABD
  2. Donald Trump
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