Küstah Rum'dan skandal çağrı 'Türk bayrağını silin' Türk ve KKTC bayraklarına saldırı kardeşliği

Küstah Rum'dan skandal çağrı 'Türk bayrağını silin' Türk ve KKTC bayraklarına saldırı kardeşliği

ODTÜ’de Türk bayrağı düşmanlığına destek GKRY’den geldi. Rumlar Beşparmak Dağları’nda bulunan dev KKTC bayrağının silinmesi çağrısı yaptı. Geçtiğimiz hafta Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) gerçekleştirilen Bahar Şenliği etkinlikleri sırasında alanda bulunan terör örgütü sempatizanı grup, Türk bayrağı taşıyan öğrencilere saldırmıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) destekli yayınlarıyla bilinen Philenews gazetesi, yayımladığı son başyazıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) ve Türkiye’yi hedef alan sert ifadelere yer verdi. Yazıda, müzakerelerin yeniden başlaması için sözde "iyi niyet göstergesi" olarak Beşparmak Dağları’nda bulunan dev KKTC bayrağının silinmesi çağrısı yapıldı. Rum basını, KKTC’nin varoluş mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olan ve yaklaşık 127 bin metrekarelik alanı kaplayan dev bayrağı "işgal sembolü" olarak nitelendirdi.

RUMLAR ÇILDIRIYOR

Rum basını, KKTC’nin varoluş mücadelesinin en güçlü simgelerinden biri olan ve yaklaşık 127 bin metrekarelik alanı kaplayan dev bayrağı "işgal sembolü" olarak nitelendirdi. Yazıda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a seslenilerek şu ifadelere yer verildi: "İşgal tarafı gerçekten iyi niyet göstermek istiyorsa, işgal altındaki Beşparmaklar’da yer alan sözde devletin bayrağını silebilir."

Barış Harekatı sonrası komando birlikleri tarafından nakşedilen ve uzaydan bile görülebilen bu dev sembol, Rum tarafında rahatsızlık oluşturmaya devam ediyor.

Başyazıda, Rum yönetiminin müzakere masasına dönme arzusunda olduğu iddia edilirken, sürecin ancak Türk tarafının taviz vermesiyle ilerleyebileceği savunuldu. GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis’in görüşlerine de yer verilen metinde, iletişimin sürmesi gerektiği ancak her görüşmenin somut bir amacı olması gerektiği vurgulandı. Rum tarafı, müzakerelerin sadece başlamasını değil, bir anlaşma sağlanana kadar kesintisiz devam etmesini istediklerini belirtti.

Türk tarafını sahada "oldubitti" yapmakla suçlayan gazete, özellikle Pile bölgesinde yaşanan gerginlikleri hatırlatarak Ankara’nın politikasını eleştirdi.

TÜRKİYE KARAR VERİYOR

Tufan Erhürman’ın muhatap alınamayacağı savunularak, KKTC yönetiminin iradesinin Türkiye’de olduğu iddia edildi.

“Sayın Tufan Erhürman’ın bu sorulara cevap verebileceğinden emin değiliz. Çünkü bilindiği üzere her konuda kararlar Türkiye’de alınıyor.”

Yorumlar

resat

bu kardeşlik ilk defamı görüldü hayır ,gezi olaylarında vardı, suriyede o bayrağa aidiyet hissedenleri öldüren, yerinden yurdundan eden iki unsur pyd ve esed in içimizdeki destekçileri kimdi? gerekli dersi aldıkları halde kıbrısta, türkün bayrağına ve kendisine tahammül edemeyen onları çoluk çocuk demeden öldüren lerin başı papazın bir istanbul ilçesinde barış ayaklarına heykelini dikenler kimlerdi? gavurdan ithal ettiklerine karşı çıkanlara karşı hep gavurun kapısında yatıp ağlayanlar kimler? hakla batılın mücadelesi sadece dışardaki batıl ilemi olur zannediyorsunuz ??

YILMAZ DURMUŞ

Bayrak, temsil ettiği milleti temsil eder. Onun için Türk Askeri düşman askerlerini esir alsa da o milletin tamamına saygıyı göstermek için bayraklarını toparlar ayaklar altında çiğnenmesine müsaade etmez. Onun için diğer milletlerden de bizim bayrağımıza saygılı olmasını beklemek hakkımızdır.
