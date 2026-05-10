Fenerbahçe'ye gönderme yapmıştı! Galatasaray, tartışılan o paylaşımı sildi

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun ardından sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesaplarından ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı birçok görseli arka arkaya paylaştı.

Bu paylaşımlardan biri de “Bir daha SAKIN HA!” idi.

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçı sonrası 10 Ocak tarihli paylaşımını alıntılayarak bir video paylaştı.

Paylaşımda Fenerbahçe için İngilizce "Son of..." ifadesi kullanılıyordu. Bunun küfür olduğunu belirtenler gerek spor programlarında gerekse sosyal medyada çok tartıştı.

Ayrıca paylaşımda Fenerbahçe'nin, "Fenerbahçe Spor Kulübü" olan "Fenerbahçe SK" ismi, "Fenerbahçe ŞK" şeklinde yazılıydı. Bununda "Fenerbahçe Şike Kulübü" şeklinde iması olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Olayın büyümesi sonrası Galatasaray Spor Kulübü flaş bir hamle yaptı ve tartışmalı gönderiyi kaldırdı.

Dün geceden beri çok tartışılan bu gelişme sonrası Fenerbahçe’den nasıl bir hamle geleceği ise merak edilmeye başlandı.