Galatasaraylılar Demirtaş posteri açtı

Diyarbakır’da Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sırasında dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

Kutlamalara katılan bir kişi, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş’ın posterini açtı. Kalabalık da postere müspet tepki gösterdi; bir genç, yanındaki Demirtaş tişörtünü kaldırarak PKK’lıların el hareketini yaptı.

Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, şampiyonluk kutlamasının adeta “siyasi provokasyona” dönüştürülmesini eleştirdiler.

Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım", "suç işlemeye tahrik" ve "terör örgütü propagandası" gibi toplam 47 ayrı suçtan hüküm giydi. Demirtaş, Kobani Olayları olarak bilinen sokak ayaklanmasını başlatmasıyla biliniyor. Demirtaş'ın Ekim 2014'de yaptığı sokak çağrısıyla olaylar başladı, 35 şehirde 40'a yakın insan hayatını kaybetti, 700 kişi yaralandı, onlarca okul, belediye binası, emniyet müdürlükleri yakıldı, yıkıldı. Kobani olaylarının en göz önündeki cinayeti ise Yasin Börü vakası oldu. 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşları, kurban etini yoksullara dağıtırken, Demirtaş'ın çağrısı sonucu sokağa inen teröristler tarafından katledildiler.