Bakan Yumaklı'dan müjde! Çilek yoksa 'çilek', tereyağı yoksa 'tereyağı' yazılamayacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenilirliği konusunda taviz vermeyeceklerini belirterek, tüketiciyi yanıltan ürün ve işletmelere karşı yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini açıkladı. Yumaklı, tüketiciyi yanıltan gıda ürünlerine karşı yeni düzenlemeler getirildiğini ve yılda 1,3 milyon denetim yapıldığını açıkladı.

“Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda asla taviz vermiyoruz” diyen Yumaklı, vatandaşların da denetim sürecine dahil edildiğini belirtti.

Bu kapsamda “Güvenilir Gıda” mobil uygulamasının hizmete alındığını açıklayan Bakan, vatandaşların restoran, market ve diğer işletmelerde karşılaştıkları olumsuzlukları uygulama üzerinden doğrudan bildirebildiğini, ekiplerin de hızlı şekilde harekete geçtiğini kaydetti.

Yumaklı, “En iyi denetçi tüketicinin kendisidir anlayışıyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yanıltıcı ifadeler yasaklanıyor

Bakan Yumaklı, son dönemde gıda güvenliği alanında önemli düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirterek, içeriğinde gerçek meyve bulunmayan ancak yalnızca aroma kullanılan ürünlerde bunun ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesinin artık zorunlu olduğunu söyledi.

Yumaklı; ''Örneğin içinde çilek bulunmayan, yalnızca aroması kullanılan ürünlerde bunun ambalaj üzerinde açık şekilde belirtilmesi artık zorunlu." dedi.

Ayrıca “tereyağı keyfi”, “tereyağı tadında” gibi tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerin kullanımına da izin verilmeyeceğini duyurdu.

Ambalaj üzerindeki bilgilerin küçük puntolarla değil, tüketicinin rahatlıkla görebileceği şekilde yazılması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, “Tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız” dedi.