Ersin Destanoğlu kararı verildi: Yollar ayrılıyor bu sefer!
Beşiktaş'la mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu'nun durumu uzun süredir tartışma konusuydu... Hem kulüp hem de oyuncu tarafının, yola devam etmek istemediği öğrenildi.
Beşiktaş altyapısından çıkan ve 2018 yılında A Takım kadrosuna dahil edilen Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek. 25 yaşındaki file bekçisinin durumu çok uzun bir süredir merak ediliyordu. Trabzonspor yenilgisinin ardından bu konu netliğe kavuşmuş gibi gözüküyor.
Hem kulüp hem de oyuncu tarafının, yola devam etmek istemediği öğrenildi. Yani 1.95 boyundaki eldiven, sezon sonunda istediği takıma bedelsiz şekilde gidebilecek. Beşiktaş kesin olarak yabancı bir kaleci takviyesi yapacak. 2. file bekçisi için de yerli bir alternatif düşünülüyor.
Kartal'daki ayrılıklar sadece Ersin'le sınırlı kalmayacak. Mevcut kadrodaki birçok isimle yola devam edilmesi beklenmiyor. Beşiktaş, devre arasında yaptığı takviyelere yazın da devam edecek. Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışına ağırlığını koyacak bir takım hedefleniyor...
