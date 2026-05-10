Galatasaray'dan Icardi hamlesi: Menajeri İstanbul'da
26.şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler sezon sonunda yolların ayrılacağı oyunculara çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için ise önemli bir gelişme yaşandı.
26.şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler sezon sonunda yolların ayrılacağı oyunculara çevrildi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi için ise önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın son üç şampiyonluğunda kilit rol oynayan Mauro Icardi'nin kariyer planlaması merak edilmeye başlandı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli yıldız için yönetimin nasıl bir karar alacağı da merak ediliyor.
Mauro Icardi'nin menajerinin sözleşme uzatma görüşmeleri için İstanbul’a davet edildiği öğrenildi. Galatasaray'ın Icardi ile yolları ayırmayı bir daha düşüneceği öğrenildi. Arjantinli yıldız Galatasaray'da fenomen haline geldi. Yönetim, santrfor transferindense Icardi'yi değerlendirmeyi düşünüyor.
2025-2026 sezonu boyunca tüm kulvarlarda 45 maçta süre alan 33 yaşındaki forvet, 16 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyerek skor yüküne katkı sağladı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre oyuncunun mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona eriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23