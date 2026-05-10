Gündem
Balıkesir'de ihale krizi: Ahmet Akın hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında, 2024 yılında gerçekleştirilen bir ihaleye ilişkin "usulsüzlük" iddiaları üzerine soruşturma izni verdi. İddiaya göre, Cumhuriyet Bayramı süslemeleri işi bittikten aylar sonra ihale dosyası düzenlendi.

İş bitti, ihale aylar sonra yapıldı

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Kuvvetler Caddesi’nde gerçekleştirilen dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma işi bir firma tarafından 28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandı. Ancak söz konusu işin ihalesinin 31 Aralık 2024’te yapıldığı, sözleşmenin ise 15 Ocak 2025 tarihinde imzalandığı ileri sürüldü.

2 milyon TL'lik usulsüzlük iddiası

Yaklaşık 2 milyon TL bedelli işle ilgili dikkat çeken tarihler, AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin tarafından İçişleri Bakanlığı’na taşındı. Yapılan başvuruda, işin fiilen bitirilmesinden yaklaşık iki ay sonra ihale sürecinin başlatılmasının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

Süreç nasıl işledi?

İddialara konu olan ihalenin kronolojisi şu şekilde paylaşıldı:

  • 28 Ekim 2024: Süsleme ve ışıklandırma işleri tamamlandı.
  • 31 Aralık 2024: İş bittikten yaklaşık 2 ay sonra ihale düzenlendi.
  • 15 Ocak 2025: Sözleşme imzalanarak resmi süreç tamamlanmış gösterildi.

AK Parti'den sert tepki

Konuyu yargıya ve Bakanlığa taşıyan Avukat Birol Şahin, belediyenin denetim raporlarında bu durumun açıkça görüldüğünü belirterek, kamu kaynaklarının kullanımında usulsüzlük yapıldığını savundu. İçişleri Bakanlığı’nın verdiği soruşturma izniyle birlikte, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ndeki söz konusu ihale süreci mercek altına alınacak.

