Bakan Yumaklı’dan “Yapay et” mesajı Türkiye'ye giremez

Bakan Yumaklı Bursa ziyaretleri çerçevesinde gazetecilerle bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Yumaklı yapay et konusunda net mesaj verdi .

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Şu an için hayvan sayımız yeterli. Vatandaşlarımızın sağlıklı hayvanlara ulaşması ve ibadetlerini dini açıdan uygun hayvanlarla yerine getirebilmesi için kontrol ve denetimlerimiz de başladı. Türkiye genelinde hâlihazırda faaliyet gösteren 5 Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonumuzda ve kurban pazarlarında ekiplerimiz sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bunun yanında vatandaşlarımız da kurbanlık alırken TarımCebimde uygulaması üzerinden küpe numarasını sorgulayarak kendi kontrollerini yapabilir.

YAPAY ET SÖZ KONUSU DEĞİL

Çok net söylüyorum: Yapay et diye bir gündemimiz hiç olmadı, bundan sonra da olmayacak. Zaman zaman bu konuda dezenformasyon yapıldığına şahit oluyoruz. Ben bu konuyu defalarca açıkladım. Sizler aracılığıyla bir kez daha ifade etmek isterim; yapay et Türkiye’ye giremez. Bakanlığımızın bu konuda herhangi bir çalışması da bulunmamaktadır.

GIDA DENETİMİ KIRMIZ ÇİZGİMİZ

Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda asla taviz vermiyoruz. Türkiye genelinde yılda ortalama 1,3 milyon denetim gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sonucunda uygunsuz üretim yapan işletmeleri anlık olarak internet sitemizde yayımlıyoruz.

“En iyi denetçi tüketicinin kendisidir” anlayışıyla vatandaşlarımızı da denetim sürecine dâhil ettik. Güvenilir Gıda mobil uygulamasını hizmete aldık. Vatandaşlarımız gittikleri restoran, market veya diğer işletmelerde gördükleri olumsuzlukları anında bize bildirebiliyor. Biz de ilgili ekiplerimizi hızla görevlendiriyoruz.

Son dönemde gıda güvenilirliği alanında bazı yeni düzenlemeleri de hayata geçirdik. Örneğin içinde çilek bulunmayan, yalnızca aroması kullanılan ürünlerde bunun ambalaj üzerinde açık şekilde belirtilmesi artık zorunlu. Üstelik küçük puntolarla değil, tüketicinin rahatlıkla görebileceği şekilde yazılması gerekiyor. Aynı şekilde “tereyağı keyfi”, “tereyağı tadında” gibi yanıltıcı ifadelerin kullanımına da artık izin verilmeyecek. Özetle, tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız.