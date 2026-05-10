Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 2030 Hedefimiz 100 Bin Teknoloji Girişimi

Kacır, Terminal İstanbul x SSCI, İnovasyon ve Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, girişimcilik ekosisteminin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’nin ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıktığını vurgulayan Kacır, “Hedefimiz 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak ve Turcorn’ların toplam değerinin 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak.” dedi.

Kacır, Türkiye’nin teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarında birçok ülkeye kıyasla önemli bir konumda olduğunu belirterek, forum kapsamında kurulacak işbirlikleri ile oluşturulacak iletişim ağlarının, Türk teknoloji ve girişimcilik ekosistemi açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldan yıla güçlenen teknoparklarıyla, Ar-Ge tasarım merkezleriyle, girişim sermayesi fonlarıyla, melek yatırımcılarıyla ve girişimcileriyle yıldan yıla ölçek büyüten ve Türkiye’nin büyüme ve kalkınma yolculuğuna da çok kıymetli katkılar sunan bir girişimcilik ekosistemini hep birlikte inşa ettiklerini aktaran Kacır, “Geleceğe taşımak için de birlikte gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

Kacır, Türkiye’nin bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun yüzde 95’i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. Bütün bu rakamlar aslında özellikle son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan planlı sanayileşme adımlarının ve Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek politikaların neticesinde elde edildi.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YENİ BİR BAŞARI HİKAYESİNİN ELDE EDİLEBİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 23 yıl önce 36 milyar dolar ihracat yapan Türkiye’nin bugün 276 milyar dolar ihracat yaptığını belirterek, “40 milyar dolara yakın üretim katma değeri, sanayi katma değeri olan bir Türkiye’nin bugün 250 milyar dolara yakın sanayi katma değeri var.” dedi.

Kacır, Türkiye’nin yılda 42 milyar dolar otomotiv ihracatı yapan, 32 milyar dolar kimya ihracatı yapan, 29 milyar dolar makine ihracatı yapan sanayi çeşitliliği açısından bölgesinde en güçlü ihracatçı ülke olmayı başarmış bir küresel oyuncu olduğunu ifade ederek, “Bu gücün, Ar-Ge ve inovasyon yoğun projelerle yıldan yıla katma değerini artırması ve son dönemde özellikle teknoloji girişimciliği ile Türkiye ekonomisinde yeni bir başarı hikayesinin elde edilebilmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.” dedi.

Bugün Turcorn olarak tarif ettikleri 8 Türk teknoloji Unicorn’unun olduğunu ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

“Artık Turcornlarımız küresel düzeyde satın almalarla büyümelerini sürdürüyorlar ve değerlerini katlayarak büyütmeye devam ediyorlar. Bütün bu başarı hikâyesinde elbette ki başrol Türk girişimcilerin. Özellikle Türkiye’nin üniversitelerinde yetişen dünya standartlarında eğitim alan ve sonrasında kendi girişimlerini kuran girişimciler, aslında Türk ekonomisinin ve Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin küresel yarışta öne çıkmasına öncülük etmekteler. Bizler de tabi son dönemde bütün bu ekosistemi daha da güçlendirmek için yeni adımlar atmaya gayret ediyoruz.”

“REGÜLASYON TARAFINDA TÜRKİYE, İNOVASYON DOSTU BİR YAKLAŞIM BENİMSİYOR”

Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık olarak kamu kaynaklarından Türkiye’nin teknoloji girişimlerini büyütecek girişim sermayesi fonlarına 300 milyon dolar daha kaynak ayıracaklarını belirterek, bu kaynak sayesinde en az 750 milyon dolar daha yatırımın Türk teknoloji girişimlerine yönelmesini beklediklerini ifade etti.

Regülasyon tarafında Türkiye’nin inovasyon dostu bir yaklaşım benimsemekte olduğunu dile getiren Kacır, “Biz elbette ki kişisel veriler başta olmak üzere temel haklar konusunda çok hassasız. Ama bunun yanında mutlaka inovasyonun önünü açmamız özellikle yapay zeka teknolojilerinden tüm sektörlerde etkin şekilde yararlanmamız gerektiği bilinciyle hareket ediyoruz. Yine girişimlerin büyümesine yönelik yeni nesil regülasyonlar da bu anlamda bizim için kıymetli.” açıklamasını yaptı.

Kacır, dijital şirket tanımını Türkiye’nin regülasyon mevzuat altyapısına kazandıracaklarını ve dünyanın herhangi bir noktasından herhangi bir girişimin dijital yollarla çok pratik şekilde Türkiye’de kurulmasını sağlayacaklarını ve bu anlamda dünyanın en ileri, en modern uygulamasını ülkeye kazandıracaklarını kaydetti.

“TERMİNAL İSTANBUL’DA ON BİNLERCE GİRİŞİM EŞ ZAMANLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREBİLECEK”

Terminal İstanbul’un dijital şirket uygulamasının da merkez üssü olacağını dile getiren Bakan Kacır, “Atatürk Havalimanı terminal binalarını dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürüyoruz. Terminal İstanbul’da on binlerce girişim eş zamanlı olarak faaliyet gösterebilecek.” dedi.

Kacır, SAFE mekanizmasını girişimlerin daha etkin şekilde değerlendirmesini sağlayacaklarını aktararak, “Girişimlerimiz için attığımız yeni bir diğer adım çalışanlara sundukları hisse opsiyonlarında vergi muafiyetlerini artırmak oldu. Çalışanlara verilen hisselerin 6 yıl kalması halinde tümüyle gelir vergisinden muaf olmasını sağlıyoruz. Bütün bunlar aslında bizlerin hükümet olarak teknoloji girişimciliğine nasıl yaklaştığımızı ve girişimciliği Türkiye’nin teknoloji yolculuğunda ne kadar önemsediğimizi gösteriyor.” açıklamasını yaptı.

Şu anda Türkiye’nin ortanca yaşının 34 olduğuna işaret eden Kacır, “Avrupa ile kıyaslarsanız Avrupa ortalamasından 10 yaş daha genç bir ülkeden söz ediyoruz. Almanya gibi bazı Avrupa ülkelerinden 14-15 yaş daha genç bir ülkeden bahsediyoruz. Bunu çok kıymetli görüyoruz çünkü biliyoruz ki dünyada büyük değişimleri ortaya çıkaran teknoloji girişimlerini çoğunlukla genç insanlar kuruyor ya da yükseltiyor.” diye konuştu.

Kacır, hedeflerinin 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Turcorn’ların toplam değerinin de 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak. Bütün bu çalışmalar, Bilişim Vadimizin ortaya koyduğu bu gayretler de Türkiye’nin bu hedeflere yaklaşması için. İşte burası Bilişim Vadisi’nin İstanbul’daki kampüsündeki girişim ofisimiz. İlk kez gelenlerin biraz vakit geçirmesini de tavsiye ederim. Gerçekten girişimcilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir imkan oluşturulmaya çalışıldı burada. Bu Terminal İstanbul’un da bir nüvesi aslında. Terminal İstanbul bunun çok çok misli büyüklükte olacak ama aynı yaklaşımla girişimcilerimizin tüm sosyal yaşam beklentilerini de karşılayacak bir yaklaşımla onlar için hazırladığımız bir merkez olacak.”