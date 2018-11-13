İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin ardından yönetiminde büyük sorunlarla karşılaşılan ülkenin farklı bölgelerinde hakimiyet sağlayan gruplar bir araya getirilmeye çalışılıyor.

Birbirinden farklı bu grupların bir araya getirilerek gelecek yıl seçim yapılması amacıyla İtalya'nın Palermo şehrinde düzenlenen zirve toplantısına Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaykatılmıştı.

Türkiye'nin cumhurbaşkanı yardımcısı düzeyinde katıldığı zirvede, İtalyanların 'zirve içinde zirve' düzenleyerek Türkiye'yi davet etmemesi kriz çıkardı.

Sabah saatlerinde düzenlenen ve 'gayrı resmi' olduğu belirtilen mini zirveye Türkiye'nin davet edilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, zirveyi tamamen terketme kararı aldı.

Halifa Haftar talep etmiş

Palermo'daki 'zirve içinde zirve' olarak değerlendirilen 'gayrı resmi' toplantıya Türkiye'nin davet edilmemesinin, Libya'nın kuzeydoğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halifa Haftar'ın talebinin neden olduğu öğrenildi. Haftar'ın Türkiye ve Katar'la aynı masaya oturmak istemediğini bildirince, zirve içinde 'mini zirve' kararı verildiği öğrenildi.

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan geçici hükümet, halihazırda ülkenin sadece kuzey batısını kontrol ediyor. Türkiye'nin de tanıdığı bu hükümette başbakanlığı Fayez Al Sarraj yürütüyor.

Türkiye'nin davet edilmediği bu gayrı resmi mini zirvede, Libya'yı kontrol eden en önemli iki gücün lideri bir araya geldi.

Darbeci Sisi de katıldı

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 'gayrı resmi mini zirveye' Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, BM temsilcisi Ghassan Samale, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Ives Le Drian da katıldığı öğrenildi.