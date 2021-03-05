İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da sabah erken saatlerde volkanik faaliyetler meydana geldi. Volkanik hareketler bölge insanlarını tedirgin etti.
Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 500 metreyi bulan lav akışı gözlendi.
Patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentinden böyle görüntülendi.
6 kez faaliyete geçti
İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son geçen hafta 6 kez faaliyete geçti.
3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti.