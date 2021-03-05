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Dünya İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
Dünya

İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da sabah erken saatlerde volkanik faaliyetler meydana geldi. Volkanik hareketler bölge insanlarını tedirgin etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 14:17:00 -
İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sicilya Adası'nda 3 bin 326 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı'nın güneydoğu kraterindeki patlamalar neticesinde dağın eteklerinde 500 metreyi bulan lav akışı gözlendi.

Patlamayla birlikte kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül ve dumanlar, Katanya kentinden böyle görüntülendi.

6 kez faaliyete geçti

İtalya'da yer alan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından son geçen hafta 6 kez faaliyete geçti.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna Yanardağı bundan önce de 19 Ocak tarihinde faaliyete geçmişti.

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Yorumlar

43

oley pompei kavimi gibi yok olacak italya halkı ordusu inşallah amin
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