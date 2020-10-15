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Aktüel İtalya'daki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti
Aktüel

İtalya'daki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti

Azerbaycan-İtalya Birliği Başkanı Farid Abbasov: - "Şu an sınır hattında sivil insanlar öldürülüyor. O sivil insanlar günahsız. Ermenistan’ın acilen Dağlık Karabağ’dan ve diğer arazilerden çekilmesini istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:58:05 -
İtalya'daki Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını protesto etti

ROMA (AA) - İtalya'da yaşayan Azerbaycan Türkleri, Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerini bombalamasını ve Dağlık Karabağ’daki işgalini protesto etti.

Başkent Roma'da Temsilciler Meclisi önündeki Montecitorio Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini ve son saldırılarını protesto ederken, Azerbaycan ordusuna destek mesajları gönderdi.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının dalgalandırıldığı gösteride, "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı soykırımı", "Hocalı için adalet", "Ermeni saldırılarını durdurun" yazılı dövizler açıldı. Göstericiler, ayrıca sık sık "Karabağ Azerbaycan'ındır", "Hocalı için adalet", "Gence'de siviller katlediliyor" sloganları attı.

Azerbaycan-İtalya Birliği Başkanı Farid Abbasov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an sınır hattında sivil insanlar öldürülüyor. O sivil insanlar günahsız. Ermenistan’ın acilen Dağlık Karabağ’dan ve diğer arazilerden çekilmesini istiyoruz ve Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ hakim gelmesini istiyoruz." dedi.

Hazırladıkları bildirileri İtalyan parlamentosu üyelerine ve İtalyan devletinin zirvesindeki isimlere gönderdiklerini belirten Abbasov, "İnşallah tez zamanda, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ arazileri tamamen Azerbaycan arazisi olacak ve öz topraklarımıza geri kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Mitinge katılan Napoli-Bakü Derneği Başkanı Giuseppe Caniglia da şunları söyledi:

"Bu, Ermenistan’ın saldırganlığından kaynaklanan bir durum ki, BM kararları gereğince Ermenistan, buradaki işgalini sonlandırmalı. Tabii ki iki din karşı karşıya geldiğinde bu hemen farklı şekilde istismar ediliyor ancak bu bir din savaşı değil. Cumhurbaşkanı Aliyev’in de söylediği üzere ateşkese saygı duyulmalı ve Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli."

Miting sırasında Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardığı haberinin verilmesi büyük coşkuyla karşılandı.

Katılımcılar daha sonra hep birlikte "Karabağ Azerbaycan'ındır" pankartı arkasında fotoğraf çektirerek, barışçıl gösterilerini sonlandırdı.

- Ne olmuştu?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı.

Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

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