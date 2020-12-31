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Dünya İtalya’da son koronavirüs bilançosu açıklandı
Dünya

İtalya’da son koronavirüs bilançosu açıklandı

Avrupa ülkesi İtalya’da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:57:00 -
İtalya’da son koronavirüs bilançosu açıklandı

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159 oldu.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 23 bin 477 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece ülkede salgının başladığı şubat ayından bu yana vaka sayısı 2 milyon 107 bin 166'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 569 bin 896'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 2 bin 555'e geriledi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 555 artarak 74 bin 159'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 17 bin 421 artarak 1 milyon 463 bin 111 oldu.

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